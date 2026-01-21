Roberto Rojas: “El sector conformado por las PyMEs e industrias está viviendo un ajuste constante y una caída de la actividad”

El economista, Roberto Rojas, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que la economía argentina enfrenta en 2026 un escenario de crecimiento desigual, con fuertes tensiones entre sectores dinámicos y una economía cotidiana que continúa bajo presión.

“Estamos ante un año más que importante, es el tercer año de Javier Milei, es un año no electoral y es un año que sabemos que en todos los gobiernos siempre presenta ciertas dificultades”, señaló Roberto Rojas.

Cuáles son los 2 sectores que funcionan en la economía argentina

Según explicó, el esquema económico actual se encuentra claramente segmentado: “Este modelo en particular que está separado como en dos sectores, un sector agroexportador y extractivista que tiene una dinámica de mayor velocidad y después un sector conformado por los grandes conurbanos que tienen que ver con más incidencia de PyMEs industrias que está viviendo un ajuste constante y una caída constante de la actividad”.

En términos macroeconómicos, Rojas anticipó una expansión moderada: “En las cuentas macroeconómicas vamos a tener ya una proyección del 3%”. Sin embargo, aclaró que las expectativas iniciales eran mucho más altas: “Todo el mundo, los analistas internacionales, los grandes centros financieros, pensaban que Argentina iba a crecer al 5,8% después del mal año que fue el 2024”.

Los servicios financieros son los únicos que están creciendo

Asimismo, planteó que el problema no es solo cuánto crece la economía, sino dónde y para quiénes: “Hay que desarrollar en qué sectores estamos creciendo, y son justamente en estos sectores que yo he nombrado anteriormente”. El consumo, agregó, muestra señales contradictorias: “La última medición da un crecimiento, pero cuando nos metemos, ¿qué es lo que crece? Son los servicios financieros”.

Con respecto al impacto social del modelo, el entrevistado comentó: “El rango en realidad de generación de máximo empleo lo da la pequeña y mediana empresa, y los servicios comerciales”. Sin embargo, advirtió que esos sectores son los más afectados: “Los grandes conurbanos están conformados por esa pequeña y mediana industria, y esos comercios que finalmente desarrollan la economía local, que es lo que se está viendo impactado en este Gobierno”.

La consecuencia directa es el deterioro de la clase media: “Lo que se va a impactar en la desigualdad es en la caída de esa clase media, que pasa de ser acomodada a clase media-media, de clase media-media a clase media-baja, y lamentablemente lo que está en la clase media-baja a entrar directamente dentro de la línea de pobreza”.