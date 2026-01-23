Nau Bernués: “Si no fuese por las compras del Banco Central, el tipo de cambio estaría mucho más apreciado”

La reciente baja del dólar no responde a un solo factor, sino a una combinación de elementos internacionales y domésticos que presionan a la divisa estadounidense. Según explicó el economista Nau Bernués, el fenómeno excede a la Argentina y debe leerse en clave regional y global.

“No es el peso argentino la única moneda que se aprecia frente al dólar, también pasa con el real o el peso chileno”, señaló el economista, y agregó que existe “una debilidad más general del dólar a nivel global”. A eso se suma un factor clave del mercado local: la fuerte dolarización previa a las elecciones.

Bernués recordó que “cerca del 40% del M2 se dolarizó el año pasado, un nivel histórico”, lo que explica que hoy haya menos demanda de dólares porque “básicamente ya los compraron antes”. Al mismo tiempo, la oferta de divisas creció por la colocación de deuda de provincias y empresas.

El rol del Banco Central y el piso del dólar

En ese contexto, el Banco Central cumple un rol clave para evitar una apreciación excesiva. “Si no fuese por las compras del Banco Central, tendríamos un tipo de cambio bastante más apreciado”, advirtió Bernués. Según explicó, el Gobierno está decidido a acumular reservas aun cuando eso implique absorber la oferta de dólares.

Respecto al límite de la baja, el economista sostuvo que el equipo económico observa de cerca el impacto inflacionario. “Cuando el Central compra dólares, está emitiendo pesos, la emisión hoy existe”, afirmó, en referencia al programa de remonetización que reemplazó la meta de emisión cero.

El objetivo, explicó, es que esa mayor cantidad de pesos “"no se traslade a precios”, por lo que el piso del dólar estará condicionado por la inflación más que por un valor nominal específico.

Bandas cambiarias, confianza y comportamiento del mercado

Sobre la eventual eliminación de las bandas cambiarias, Bernués se mostró cauto. “No creo que estemos tan cerca de quitar las bandas”, sostuvo, y explicó que el esquema divergente hace que el techo y el piso se alejen cada vez más.

Actualmente, el dólar “está flotando alrededor de un 8% por debajo de la banda superior”, y la eliminación de las bandas sería una consecuencia natural del programa, no una decisión inmediata.

Finalmente, destacó que el Gobierno apuesta a una tasa endógena que se arbitra con el tipo de cambio. “A estos niveles, muchos venden dólares y hacen tasa en pesos, y eso es lo que quiere el Gobierno”, explicó. Sin embargo, aclaró que la demanda de dólares de los ahorristas “no se va a evaporar de la noche a la mañana”, ya que requiere un cambio cultural de largo plazo.

