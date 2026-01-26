Valdés recibe a Santilli para negociar la reforma laboral con los tres senadores bajo el brazo

En un movimiento estratégico para el tablero político nacional, el gobernador Juan Pablo Valdés confirmó que recibirá esta semana al ministro del Interior, Diego Santilli. El funcionario de Javier Milei arribará a la capital correntina con una misión central: asegurar los votos necesarios para la sanción de la reforma laboral en el Senado.

Juan Pablo Valdés espera por Santilli y reunirá a sus senadores para fijar postura ante la reforma laboral

La confirmación se dio durante el cierre de la Fiesta Nacional del Chamamé, donde Valdés dejó en claro que Corrientes tiene un peso específico en el Congreso. A diferencia de otros distritos, el gobernador correntino ostenta una ventaja táctica: los tres senadores que representan a la provincia responden directamente a su conducción política.

El bloque de los tres votos clave

El blindaje que ofrece Valdés al oficialismo nacional se apoya en tres nombres propios: Eduardo "Peteco" Vischi, Gabriela Valenzuela y Carlos "Camau" Espínola. Este último, de origen peronista, se integró plenamente al esquema del gobernador tras los últimos comicios, consolidando un bloque sólido que permite a la provincia negociar de forma directa con la Casa Rosada.

Sin embargo, el apoyo no será un cheque en blanco. Valdés ya adelantó que el análisis de la reforma se centrará en los beneficios para la producción local, siempre y cuando no se "violenten los derechos de los trabajadores".

Puerto de Ituzaingó: la industria denuncia que sigue sin funcionar por "falta de decisión política"

Obras y recursos: la moneda de cambio

En la mesa de diálogo con Santilli, el mandatario correntino no solo discutirá la "letra chica" de la legislación laboral. Se espera que Valdés ponga sobre la mesa las urgencias financieras y las obras de infraestructura que atraviesa la provincia, marcando una postura de negociación condicionada.

"Hay puntos que nos preocupan y que tenemos que charlar mucho", había señalado el mandatario semanas atrás. Para el Gobierno nacional, Corrientes representa un distrito aliado pero exigente, cuyo respaldo es vital para darle seguridad jurídica al nuevo esquema de trabajo que busca implementar el Ejecutivo nacional a partir de febrero.