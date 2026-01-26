Fiesta Nacional del Chamamé 2027: confirmaron la fecha y el nuevo lema tras un cierre récord

Con un balance que superó todas las expectativas, la Fiesta Nacional del Chamamé bajó el telón de su edición número 35 consolidándose como el evento cultural más importante de Corrientes y la región. Las cifras oficiales marcan un hito: más de 70 mil entradas vendidas a lo largo de las diez lunas, con varias noches de "localidades agotadas" y un Anfiteatro Cocomarola que lució repleto en su jornada de clausura.

El gobernador Juan Pablo Valdés calificó el resultado como "muy positivo". El mandatario destacó no solo el nivel artístico, sino el derrame económico en la Capital correntina. "La gente pudo disfrutar de noches de encuentro y los emprendedores trabajaron muy bien. Tuvimos plena ocupación hotelera", remarcó.

El cierre y el nuevo lema

La última velada tuvo momentos de alta emotividad. Teresa Parodi recibió el Doctorado Honoris Causa de la UNNE y brindó una actuación magistral, mientras que Los Alonsitos junto al Chaqueño Palavecino hicieron delirar al público en un anfiteatro que no dejaba lugar para nadie más.

Por el escenario Osvaldo Sosa Cordero pasaron más de 190 artistas que representaron todas las vertientes del género, desde el chamamé maceta hasta las fusiones más modernas.

Antes del final, se develó el misterio sobre el futuro de la fiesta. La edición 36 se realizará del 15 al 24 de enero de 2027 bajo el lema "Antorcha de una herencia". La temática fue presentada con un video que simboliza el traspaso de la llama cultural entre las leyendas del género y las nuevas generaciones.

Infraestructura y lo que viene

Ante el éxito de convocatoria, Valdés anunció planes para modernizar el templo del chamamé. "Hablamos con el ministro de Obras Públicas para soñar con un anfiteatro de mejor infraestructura y mayores comodidades", adelantó.

Sin descanso, la agenda cultural de la provincia vira ahora hacia el Carnaval de Corrientes. El gobernador informó que ya se ejecutan tareas en el corsódromo Nolo Alías para mejorar la accesibilidad, sanitarios y desagües en la zona del barrio Perichón, de cara al inicio de los desfiles.

En el plano político, tras el cierre de la fiesta, el mandatario se prepara para la Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura, donde trazará los ejes de su gestión para este 2026.