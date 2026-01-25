Un avión del Departamento de Defensa de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia poco después de las 11 de la mañana de este domingo. El hecho ocurrió tres días después de la polémica intervención del puerto local por parte del Gobierno nacional.

La aeronave, un Boeing C-40 Clipper operado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, permaneció dos días en Buenos Aires antes de dirigirse a la capital fueguina. Ningún funcionario argentino ni estadounidense dio explicaciones sobre los motivos del vuelo, ni sobre la identidad de tripulantes o pasajeros. Este avión suele usarse para visitas oficiales de altos mandos civiles o militares.

De Maryland a Ushuaia, un vuelo misterioso

Según se desprende de información tomada de portales de seguimiento satelital, el avión despegó de la Base Conjunta Andrews, en Maryland, Estados Unidos, el jueves 22 de enero, el mismo día de la intervención del puerto de Ushuaia. El viernes 23 hizo una parada de más de dos horas en San Juan de Puerto Rico. Desde allá voló directamente hasta el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, al que llegó en la mañana del sábado. Fue la última escala antes de partir hacia Ushuaia este domingo por la mañana.

La aeronave opera bajo el código de llamada RCH del Comando de Movilidad Aérea de Estados Unidos. Se lo considera una suerte de "oficina en el cielo", ya que está equipado para comunicaciones encriptadas y cuenta con áreas de descanso acordes a pasajeros distinguidos, como altos mandos militares o del gobierno.

El aterrizaje suma inquietud a una provincia en alerta

El puerto de Ushuaia, un sitio clave para la logística antártica, el comercio marítimo y la proyección argentina en el Atlántico Sur, fue intervenido por el Gobierno el jueves, lo que provocó la desvinculación de decenas de trabajadores y generó un gran escándalo en la ciudad.

Las autoridades de Tierra del Fuego consideraron esta medida un avasallamiento al federalismo y expresaron sus dudas sobre las motivaciones del Ejecutivo nacional. El gobernador, Gustavo Melella, y senadores como Cristina López y Pablo Blanco expresaron alarmas por posibles concesiones a Estados Unidos, en relación con la base naval integrada en construcción en la ciudad.

"Subordinación estratégica": la crítica de Biondini y el comunicado de la CGT local

En este contexto, este domingo la CGT Regional Ushuaia emitió un comunicado donde repudió el aterrizaje del avión estadounidense, interpretado como un atropello a la soberanía. El texto cuestiona la coincidencia con la intervención del puerto y contactos con autoridades estadounidenses, y exige transparencia ante la falta de informes oficiales.

Continúan los cruces entre Nación y Tierra del Fuego por el puerto de Ushuaia

A nivel nacional, la primera figura política que se expidió fue el excandidato de ultraderecha nacionalista César Biondini. "En sincronía con la intervención del puerto de Ushuaia, hoy aterrizó en la capital fueguina un avión militar de EEUU. No es una aeronave cualquiera: traslada a altos mandos y partió de la base donde se resguarda el avión presidencial de Trump. Los hechos se acumulan. La subordinación estratégica de Milei se acelera", posteó en su cuenta de la red social X.

Ante la falta de información oficial, las hipótesis sobre un acuerdo entre el presidente Javier Milei y Donald Trump para entregar el control del puerto fueguino a Estados Unidos se acrecientan, y el aterrizaje del avión en medio de un hermético silencio de parte de ambos gobiernos no hace más que profundizar la confusión.

