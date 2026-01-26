El jefe de Gabinete, Manuel Adorni convocó este lunes a una nueva reunión de la Mesa Política para ultimar los detalles de las negociaciones por la reforma laboral que el presidente Javier Milei impulsa, y que tiene fecha para ser debatida el próximo 11 de febrero en el Senado.

Adorni reunirá a la mesa que está integrada a su vez por Karina Milei, la senadora Patricia Bullrich, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, el ministro del Interior, Diego Santiili y el asesor presidencial Santiago Caputo, con el objetivo de ajustar la estrategia. Sobre todo teniendo en cuenta que el principal reclamo de los gobernadores aliados pasa por la baja en los fondos coparticipables. También están presentes el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el Secretario de Estrategia, Ignacio Devitt.

Uno de los temas que se incluyó es el de la "Ley Penal Juvenil", que según anunció el propio Adorni será incluido en el temario de extraordinarias.