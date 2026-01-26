Fentanilo contaminado: tras la feria judicial, la Cámara Federal de La Plata deberá resolver sobre los procesamientos

Tras la feria judicial, la Cámara Federal de La Plata deberá resolver sobre los 13 procesamientos, dos pedidos de prisión domiciliaria y el alcance de las responsabilidades penales en la causa por el fentanilo contaminado que habría dejado 173 muertos en todo el país.

En septiembre pasado, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, a cargo de la instrucción de la causa, dictó los procesamientos con prisión preventiva del titular del laboratorio HLB Pharma Ariel Fernando García, Diego Hernán García, Nilda Furfaro (la madre de Ariel Fernando García), Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi. Ariel y Diego García, Javier Martín Tchukrán y José Antonio Maiorano están detenidos en el complejo penitenciario de Marcos Paz.

Los otros procesados

También dictó el procesamiento sin prisión preventiva de María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Eduardo Darchuk. En el caso de estos últimos, mantuvo la prohibición de salida del país, inhibición general de bienes, la caución juratoria y la comparecencia mensual.

Todos estaban ligados a los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA.

Las defensas de los imputados apelaron los procesamientos y ahora tiene que resolver la Cámara Federal platense. Aunque la causa investiga 173 muertes, los procesamientos actuales les atribuyen 124 fallecimientos, en función de la evidencia disponible al momento de la resolución.

La investigación por la causa del fentanilo contaminado comenzó en el mes de abril, con un brote de enfermedades respiratorias que derivaron en numerosas muertes, llamó la atención a las autoridades del Hospital Italiano de La Plata. Tras una investigación interna, se encontraron restos de bacterias en las ampollas de fentanilo suministradas a los pacientes, provistas por el laboratorio HLB Pharma.

En la resolución en la que dictó los procesamientos, a la que accedió PERFIL, el juez Kreplak afirmó que “las bacterias aisladas de los hemocultivos de los pacientes internados en el Hospital Italiano de La Plata resultaron genéticamente idénticas a las halladas en las ampollas de fentanilo HLB adquiridas por el nosocomio”.

A fines de noviembre, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal llevaron adelante una serie de allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe, donde se incautaron más de 82 mil ampollas de fentanilo adulterado.

La Policía Federal recuperó más de 82 mil ampollas de fentanilo contaminado

El recall, o retiro del mercado del medicamento contaminado, está a cargo del titular del certificado de especialidad medicinal, es decir, HLB Pharma Group S.A. Sin embargo, según sostuvo Kreplak en el fallo, “debido a su incumplimiento, debió ser suplida por el juzgado, mediante el libramiento de oficios a los ministerios de Salud de todo el país y a todos los efectores de salud que habían adquirido el producto”.

El diputado Pablo Yedlin (UP-Tucumán), médico de profesión, afirmó que “la contaminación de ampollas de fentanilo es la peor situación de intoxicación medicamentosa de la historia del país desde la creación de la Anmat”, en 1992.



