Dictaron el procesamiento y la prisión preventiva de Ariel García y otros cinco imputados en la causa por el fentanilo contaminado

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictó el procesamiento y convirtió en prisión preventiva las detenciones del titular del laboratorio HLB Pharma Ariel Fernando García, Diego Hernán García, Nilda Furfaro (la madre de Ariel Fernando García), Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi.

También dictó el procesamiento sin prisión preventiva de María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Eduardo Darchuk. En el caso de estos últimos, mantuvo la prohibición de salida del país, inhibición general de bienes, la caución juratoria y la comparecencia mensual.

En todos los casos los consideró “prima facie” coautores penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor.

Además, mantuvo sobre ellos la inhibición general de bienes y les trabó embargos por montos que van entre el billón de pesos en el caso del titular del laboratorio HLB Pharma hasta los 500.000 pesos en el resto de los imputados.

Asimismo, dictó la falta de mérito de Damián Roberto García, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano y Víctor Pablo Boccaccio. En el caso de García, dispuso su inmediata libertad, aunque mantuvo la prohibición de salida del país y su inhibición general de bienes. Le prohibió el contacto con los demás imputados, así como con testigos de la causa y lo obligó a comparecer una vez al mes ante la DUOF Tres de Febrero de la Policía Federal Argentina.

A Tallarico, Labrusciani y Boccaccio también los obligó a comparecer una vez al mes ante la dependencia de la Policía Federal Argentina.

La investigación por la causa del fentanilo contaminado comenzó en el mes de abril, con un brote de enfermedades respiratorias que derivaron en numerosas muertes, llamó la atención a las autoridades del Hospital Italiano de La Plata. Tras una investigación interna, se encontraron restos de bacterias en las ampollas de fentanilo suministradas a los pacientes, provistas por el laboratorio HLB Pharma.

En la resolución de 400 carillas, a la que accedió PERFIL, el juez Kreplak afirmó que “las bacterias aisladas de los hemocultivos de los pacientes internados en el Hospital Italiano de La Plata resultaron genéticamente idénticas a las halladas en las ampollas de fentanilo HLB adquiridas por el nosocomio”.



