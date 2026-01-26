El Gobierno publicó tres DNU: modificaciones en el precio del gas, las Fuerzas Armadas y el Código Aduanero

Durante la mañana de este lunes 26 de enero, el Gobierno emitió tres nuevos decretos de necesidad y urgencia (DNU) que implican variaciones en el precio del gas, cambios con respecto al personal militar y modificaciones en el Código Aduanero actual.

El Poder Ejecutivo Nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial las normas 26/2026, 34/2026 y 41/2026, bajo la firma del presidente Javier Milei y otros funcionarios como el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger.

El primer DNU, 26/2026, publicado por el Gobierno implica una modificación en el Plan Gas.Ar que busca continuar con el avance de la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), de modo que redefine la forma en la que el Ejecutivo interviene en el precio del gas.

La medida implica modificaciones en el "Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos 2023-2028" que se aprobó por el Decreto 892/2020 en el marco de la política de unificación de subsidios dispuesta por el Decreto 943/2025.

Según el nuevo texto, el Gobierno podrá afrontar el pago mensual de una parte del Precio Anual Uniforme del gas natural definido por la Autoridad de Aplicación, reduciendo así el costo de servicio para los usuarios y sustituyendo el punto 13 del Anexo del Decreto 892/20.

En la normativa respecto a los precios del gas se indicó que el porcentaje a pagar podrá ser igual, inferior o superior al precio de mercado que surja de las subastas del Plan Gas.Ar, ajustado por el factor del período estacional, y que la diferencia quedará a cargo del Estado.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, con asistencia del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en caso de que se requiera, será la encargada de determinar el valor correspondiente a través de los procesos necesarios, que podrían incluir instancias de participación ciudadana.

En lo que respecta al personal militar, se publicó el DNU 34/2026 que modifica la Ley para el Personal Militar N°19.101 para evitar que los miembros de las Fuerzas Armadas designados por el Gobierno en cargos del Ministerio de Defensa se encuentren en situaciones de disponibilidad o pasiva.

La medida busca solucionar inconvenientes presentados en el cómputo del tiempo de servicio, los ascensos y el retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas e incluso del ministro de Defensa Carlos Presti, quien al asumir al frente de la cartera pasó a situación de disponibilidad en su papel de efectivo.

La última medida publicada por el Gobierno, el DNU 41/2026, introduce una modificación al Código Aduanero que busca completar la implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), estableciendo un nuevo esquema para las resoluciones anticipadas, lo que le permite a importadores y exportadores conocer con anticipación la clasificación arancelaria, la valoración o el origen de una mercadería de forma previa a realizar diferentes operaciones.

