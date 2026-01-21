Subsidios de luz y gas: quiénes deben inscribirse en el nuevo esquema para no perder el beneficio

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la implementación del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) aprobando el formulario obligatorio que deberán completar los usuarios residenciales que reciben ayuda estatal en las tarifas de luz y gas.

Este documento tendrá fuerza de declaración jurada y fue formalizado en la disposición 1/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicado en la edición del Boletín Oficial del lunes 19 de enero bajo la firma del subsecretario, Antonio Milanese.

El Gobierno dio un paso clave en la quita de subsidios energéticos

Cómo es el nuevo esquema de subsidios del Gobierno

El nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a usuarios residenciales de energía eléctrica, gas natural, garrafa de GLP de 10 kg y gas propano por redes, tiene como objetivo concentrar la ayuda estatal en los hogares que más la necesitan.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 943/2025, según señaló el Poder Ejecutivo, la idea del SEF es garantizar a los usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad el acceso al consumo energético considerado indispensable. En ese marco, la normativa estableció la eliminación del esquema de segmentación en tres niveles de ingresos y la unificación de los beneficiarios en una única categoría de usuarios que requieren asistencia estatal para cubrir sus necesidades energéticas básicas.

Según se informó, quienes ya están inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deben volver a realizar el trámite. En cambio, los usuarios de garrafas beneficiarios del ex Programa Hogar sí deben inscribirse nuevamente para continuar recibiendo el subsidio bajo el nuevo esquema. También deberán anotarse aquellas personas que vivan en determinadas localidades y que anteriormente recibían la Tarifa Social de Gas.

Nuevo esquema de subsidios energéticos: quiénes pueden acceder y cómo inscribirse

Quiénes pueden mantener los subsidios

En la página oficial del Ministerio de Economía se detalló los requisitos para mantener los subsidios focalizados en donde los ingresos netos deberán ser menores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar con dos adultos y dos menores, según INDEC.

Serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan:

- Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.

- Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

- Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Quiénes deben hacer el trámite para no perder el subsidio

Los hogares que ya estaban inscriptos en el ex RASE no necesitan volver a anotarse, ya que sus datos serán migrados de manera automática al ReSEF, aunque pueden ingresar a Mi Argentina para consultar su estado o actualizar la declaración jurada si hubo modificaciones en el hogar.

Sin embargo, hay tres grupos que deben inscribirse obligatoriamente para seguir recibiendo el subsidio:

1) los usuarios de garrafas de GLP,

2) los beneficiarios del ex Programa Hogar

3) quienes accedían a la Tarifa Social de Gas.

En estos casos, el Gobierno estableció un plazo de seis meses para completar la inscripción en el ReSEF, durante el cual el beneficio se mantiene vigente mientras se realiza la migración al nuevo sistema.

Se postergaron los cambios en los subsidios de luz y gas: ¿Hasta cuándo?

Una vez finalizado ese período, el Programa Hogar será dado de baja y todos los subsidios quedarán unificados dentro del régimen general, por lo que no completar el trámite implicará la pérdida del beneficio.

Cómo se aplican los subsidios y qué cambios habrá

En el caso de la electricidad, los hogares beneficiarios recibirán una bonificación base del 50% sobre un consumo mensual determinado, que será de 300 kWh en los meses de mayor demanda y de 150 kWh en los períodos templados.

Para el gas natural por redes, se mantienen los bloques de consumo vigentes y la bonificación del 50% se concentra entre abril y septiembre, mientras que en los meses de menor demanda no se aplicará el subsidio.

El Gobierno creó un nuevo régimen de subsidios a la energía: los cambios

De manera excepcional, durante 2026 se otorgará una bonificación adicional de hasta 25% en enero, que se reducirá de forma gradual hasta desaparecer en diciembre, y el esquema incorpora de forma homogénea a los usuarios de gas propano por redes y de garrafas de GLP.

Por último, con la puesta en marcha del SEF, el Gobierno dio por finalizado el “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”, derogó el Decreto 332/2022 y estableció un sistema unificado que apunta a focalizar la asistencia estatal y a ordenar el acceso a los subsidios energéticos.

GZ