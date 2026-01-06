Nueva quita de subsidios de luz y gas: ¿Cómo será?

Otra vez cambian los subsidios en las tarifas de luz y gas, por lo que se traslucirá en cambios de estos servicios.

El Gobierno Nacional anunció una fuerte quita de subsidios, de manera que pasará a haber únicamente dos categorías: Hogares con subsidios y Hogares sin subsidios.

Desde ahora, la ayuda se destinará solamente a aquellas viviendas que tengan ingresos menores a tres canastas básicas totales, es decir, equivalente a 3.641.397 pesos. Este nuevo esquema entra en vigencia desde enero 2026.

También se eliminará el programa Hogar y la Tarifa social de gas.

Los que ya estén inscriptos a los registros de acceso en los subsidios energéticos, no tienen que hacer ningún trámite.

En la electricidad, los hogares con subsidios tendrán una bonificación del 50% durante todo el año, sobre un bloque de 500 kilobatios mensuales, es decir, que habrá que prestar mucha atención, al consumo que tengamos.

En cuanto al servicio de gas, solo habrá subsidio entre abril y septiembre, y se eliminará por completo durante los meses de bajo consumo.

Ingresá a argentina.gob.ar/subsidios podrás conocer más detalles del nuevo esquema.