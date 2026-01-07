El Gobierno nacional implementó desde el primer día del 2026 el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que redefine los requisitos y trámites que deben realizar los hogares para seguir recibiendo subsidios en las tarifas de electricidad, gas natural por redes, gas propano y garrafas de GLP, según lo dispuesto en el Decreto 943/2025 publicado en el Boletín Oficial.

El cambio reemplazó el esquema de segmentación anterior y eliminó las categorías N1, N2 y N3, por lo que ahora el sistema distingue únicamente entre hogares con subsidio y hogares sin subsidio, de acuerdo con ingresos, patrimonio y condiciones socioeconómicas.

La Provincia de Buenos Aires quita la tarifa social a viviendas en barrios cerrados

Para administrar el nuevo esquema, el Ejecutivo creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que sustituyó al Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y centraliza toda la información de los beneficiarios.

A partir de este cambio, la principal recomendación oficial es verificar la situación personal dentro del nuevo registro para evitar la pérdida de los beneficios en las facturas de energía.

Quiénes deben hacer el trámite para no perder el subsidio

Los hogares que ya estaban inscriptos en el ex RASE no necesitan volver a anotarse, ya que sus datos serán migrados de manera automática al ReSEF, aunque pueden ingresar a Mi Argentina para consultar su estado o actualizar la declaración jurada si hubo modificaciones en el hogar.

Sin embargo, hay tres grupos que deben inscribirse obligatoriamente para seguir recibiendo el subsidio:

1) los usuarios de garrafas de GLP,

2) los beneficiarios del ex Programa Hogar y

3) quienes accedían a la Tarifa Social de Gas.

En estos casos, el Gobierno estableció un plazo de seis meses para completar la inscripción en el ReSEF, durante el cual el beneficio se mantiene vigente mientras se realiza la migración al nuevo sistema.

Una vez finalizado ese período, el Programa Hogar será dado de baja y todos los subsidios quedarán unificados dentro del régimen general, por lo que no completar el trámite implicará la pérdida del beneficio.

Requisitos económicos y criterios de evaluación

Para acceder o mantener los subsidios, el requisito principal es que los ingresos del hogar no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT), que según los datos del instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) a noviembre de 2025 fue de $1.257.329,03 para una familia compuesta por dos adultos y dos menores. De esta manera, el margen será de hasta $3.771.987,09 mensuales para un hogar con esas características.

El Gobierno dio un paso clave en la quita de subsidios energéticos

Además del nivel de ingresos, el Estado evaluará otros indicadores de capacidad económica, como la cantidad de inmuebles, vehículos, activos societarios y bienes considerados de lujo.

El nuevo esquema busca evitar superposiciones de asistencia y corregir distorsiones del sistema anterior, priorizando a los hogares con menor capacidad económica.

Cómo se aplican los subsidios y qué cambios habrá en 2026

En el caso de la electricidad, los hogares beneficiarios recibirán una bonificación base del 50% sobre un consumo mensual determinado, que será de 300 kWh en los meses de mayor demanda y de 150 kWh en los períodos templados.

Para el gas natural por redes, se mantienen los bloques de consumo vigentes y la bonificación del 50% se concentra entre abril y septiembre, mientras que en los meses de menor demanda no se aplicará el subsidio.

La luz y el gas suben 2,8% en promedio en diciembre de 2025

De manera excepcional, durante 2026 se otorgará una bonificación adicional de hasta 25% en enero, que se reducirá de forma gradual hasta desaparecer en diciembre, y el esquema incorpora de forma homogénea a los usuarios de gas propano por redes y de garrafas de GLP.

Por último, con la puesta en marcha del SEF, el Gobierno dio por finalizado el “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”, derogó el Decreto 332/2022 y estableció un sistema unificado que apunta a focalizar la asistencia estatal y a ordenar el acceso a los subsidios energéticos.

GZ / lr