El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, oficializó un ajuste en los bloques de consumo eléctrico con subsidio para los meses de altas temperaturas en las provincias del Noroeste (NOA) y el Noreste argentino (NEA). La medida se inscribe en la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y busca introducir un criterio de equidad territorial en función de las condiciones climáticas.

Subsidios energéticos 2026: qué trámites hacer para no perder el beneficio

La decisión se apoya en la clasificación climática de la norma IRAM 11603, que identifica amplias zonas del norte del país como “muy cálidas” y “cálidas”. En base a ese esquema, el Ejecutivo elevó los topes de consumo subsidiado durante el trimestre de mayor demanda eléctrica —diciembre, enero y febrero—, cuando el uso de ventiladores y aires acondicionados se vuelve indispensable.

Cómo quedan los nuevos topes de consumo subsidiado

Zonas muy cálidas del NOA y NEA: el bloque con subsidio sube de 300 kWh a 550 kWh mensuales. Zonas cálidas: el tope subsidiado se fija en 370 kWh mensuales. Resto del país: se mantiene el bloque de verano en 300 kWh mensuales.

Según explicó Energía, el objetivo es reconocer la realidad climática de las provincias del norte, donde las temperaturas extremas son más prolongadas y, además, existe un menor acceso al gas por redes. En ese contexto, la electricidad es el principal insumo para la refrigeración de los hogares, especialmente entre los sectores de menores ingresos.

Un criterio de equidad territorial

Con esta modificación, el SEF conserva su lógica de topes de consumo y estacionalidad de los subsidios, pero incorpora un enfoque diferencial para evitar que los hogares vulnerables del NOA y NEA queden penalizados por consumos que responden a necesidades térmicas y no a un mayor poder adquisitivo.

La medida, además, recoge los planteos formulados por provincias, entes reguladores y defensorías del pueblo durante la Consulta Pública del nuevo esquema de subsidios. En ese sentido, refuerza el objetivo central del SEF: focalizar la asistencia del Estado en quienes realmente la necesitan, con reglas claras, previsibles y transparentes en todo el país, ajustadas a las realidades regionales.

