La Ley Shanti, la nueva puerta de entrada de la India a la energía limpia

En noviembre de 2021, el honorable primer ministro Narendra Modi presentó cinco elementos esenciales, “Panchamrit”, en la COP26 para abordar el cambio climático. Para 2030, la India, en primer lugar, aumentará su capacidad de energía no fósil a 500 GW. En segundo lugar, cubrirá el 50% de sus necesidades energéticas con energías renovables. En tercer lugar, reducirá sus emisiones totales de carbono previstas en mil millones de toneladas desde ahora hasta 2030. En cuarto lugar, reducirá la intensidad de carbono de su economía en más de un 45% y en quinto lugar, para 2070, alcanzará el objetivo de cero emisiones netas.

El gobierno de la India tiene como objetivo reforzar la seguridad energética del país mediante la diversificación de la combinación energética, la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y las importaciones de combustible, y la ampliación de la capacidad de energía atómica. En este sentido, la India ha promulgado la Ley de Aprovechamiento Sostenible y Avance de la Energía Nuclear para la Transformación de la India (Shanti, por sus siglas en inglés) de 2025. La energía nuclear garantiza una energía limpia con emisiones de carbono muy bajas y facilita el logro de los objetivos de cero emisiones netas de la India para 2070. Además, el proyecto de ley mejora la imagen de la India como actor nuclear responsable a nivel mundial.

La Ley Shanti permite hasta un 49% de participación privada, al tiempo que mantiene un control gubernamental del 51% sobre actividades sensibles, como la producción de combustible nuclear, la fabricación de agua pesada, la gestión de residuos radiactivos, los mecanismos de seguridad, la concesión de licencias y la supervisión estratégica. El proyecto de ley pone fin al monopolio de la Nuclear Power Corporation of India Limited (Npcil) sobre las operaciones de las centrales y le permite a las empresas privadas y a las conjuntas construir, poseer y explotar centrales nucleares. El sector privado participará en la fabricación de combustible y equipos, la explotación de centrales y la investigación y el desarrollo. Se tratará esencialmente de un modelo de colaboración público-privada, con supervisión gubernamental, destinado a atraer capital privado.

En comparación con el régimen anterior, la Ley Shanti garantiza que la responsabilidad sea transparente y predecible para los operadores. Los límites de responsabilidad se fijan de la siguiente manera: 30 mil millones de rupias (aproximadamente 333 millones de dólares estadounidenses a 90 rupias por dólar) para las grandes centrales con 3.600 MW de capacidad; 15 mil millones de rupias (aproximadamente 166 millones de dólares estadounidenses) para centrales medianas de 1.500-3.600 MW; y 10 mil millones de rupias (aproximadamente 110 millones de dólares estadounidenses) para reactores modulares pequeños de 150 MW de capacidad. Las sanciones por infracciones legales graves oscilan entre 50 mil y 100 millones de rupias (aproximadamente entre 500 y 110 mil dólares estadounidenses). El gobierno de la India asumirá la responsabilidad más allá del límite del operador, con el apoyo adicional del fondo de responsabilidad nuclear propuesto. Anteriormente, los operadores podían responsabilizar a los proveedores por piezas y equipos defectuosos, ineficiencias de diseño y actos deliberados que causen daños. La ley actual elimina la responsabilidad de los proveedores. Este enfoque alinea a la India con las mejores prácticas mundiales, al tiempo que mantiene altos estándares de seguridad. A su vez, la eliminación de la responsabilidad de los proveedores refleja las normas internacionales y los avances en la tecnología de seguridad de los reactores.

La India y Argentina colaboran y cooperan en materia de energía nuclear, tanto en foros bilaterales como multilaterales. Las exportaciones de uranio de Argentina para facilitar el ambicioso objetivo de la India de alcanzar los 100 gigavatios de energía nuclear para 2047 contribuirán en gran medida a consolidar aún más la asociación estratégica entre nuestros dos países.

*Embajador de la India ante Argentina y Uruguay.