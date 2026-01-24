El Gobierno no logra bajar la inflación, que seguiría arriba del 2%

Las consultoras estiman que la inflación de enero se ubique entre 2,3 y 2,6%. El dato, que el Indec dará a conocer en febrero, será el primero con la nueva actualización de la canasta que mide el IPC y que pondera con mayor peso el rubro de servicios.

Las mediciones privadas registraron incrementos en Alimentos y Bebidas en torno al 0,8% en la primera y segunda semana del mes, con fuerte incidencia en las carnes. Con esta dinámica, LyP proyecta que el dato general mensual apunte a un 2,6%, en tanto EcoGo sostiene que cerrará en 2,3%.

El economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Iván Cachanosky, sostuvo que “diciembre fue peor de lo esperado y enero no tuvo un buen arranque. A pesar de la victoria electoral de octubre, la demanda de pesos no se recuperó del todo y las tasas bajas del BCRA para que el Tesoro pueda financiarse de manera barata, no contribuyen al proceso de desinflación”.

Se demora la desinflación. Si bien mostraría una leve desaceleración respecto al 2,8% de diciembre, aún se colocaría en niveles altos y complica las aspiraciones del presidente Javier Milei de converger a un número por debajo del 1% para mitad de año o agosto, como había prometido el mes pasado. En ese sentido, Aldo Abram, director de LyP, estimó: “La variación mensual podría estar por debajo del 2% en el segundo trimestre y en menos del 1% a finales de año”.

El Gobierno comienza a registrar resistencias en el proceso de desinflación. Los economistas señalan que suele ser relativamente más rápido reducir el IPC de tres a dos dígitos anuales, mientras que pasar de esa zona a niveles de un dígito es mucho más desafiante. A eso hay que agregarle que la actualización de la canasta de precios podría sumar algunos decimales a la inflación debido a que pondera con mayor peso los servicios, que vienen con registros por encima de los bienes, y que con la quita de subsidios prevista para este año para el transporte y las tarifas añadirán presión.

Esta semana, durante el foro de Davos, el Presidente advirtió: “Dado que nosotros hemos fijado la cantidad de dinero y ahora solamente emitimos contra nueva demanda, en algún momento la inflación local va a tener que converger a la internacional”.