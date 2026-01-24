Tesoro debe comprar US$ 900 millones para cubrir febrero

El Banco Central (BCRA) comenzó el año con el proceso de acumulación de reservas y a un ritmo superior al planeado inicialmente por el oficialismo. El apuro de hacerse de dólares por parte del equipo económico radica en que el Tesoro necesita de US$ 1.000 millones en febrero.

Con la compra de ayer por US$ 75 millones, el BCRA hilvanó 15 ruedas consecutivas de compras de divisas en el mercado cambiario. Así, la entidad monetaria adquirió US$ 978 millones en lo que va del mes.

De acuerdo a estimaciones de economistas, estas compras de dólares en “bloque” estuvieron en niveles superiores respecto al objetivo del 5% del volumen promedio diario operado en el mercado. “El ritmo de compra de reservas del BCRA responde a los vencimientos en moneda extranjera que tenga que afrontar el Tesoro y no a una sostenida estrategia de acumulación de reservas tal como había anunciado”, señaló Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Pero no solo el Central estuvo de compras, el ministro de Economía, Luis Caputo, también demandó dólares. “El Tesoro también habría vuelto a demandar dólares. En la rueda del lunes 19/01, de bajo volumen por el feriado en Estados Unidos, se pueden inferir nuevas compras por los movimientos en las cuentas del Tesoro en el BCRA, los depósitos en moneda extranjera aumentaron US$ 279 millones, mientras que los depósitos en pesos cayeron el equivalente a US$ 269 millones. Dado el patrón reciente, es probable que estas operaciones se hayan realizado directamente contra el Banco Central”, remarcó Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

El mercado espera que el Palacio de Hacienda continúe con esa dinámica. En febrero debe afrontar vencimientos cercanos a US$ 1.000 millones, de los cuales US$ 830 millones corresponden al pago trimestral de cargos e intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI). La restricción es evidente: según estimaciones de PPI, al 19 de enero el Tesoro contaba con apenas US$ 349 millones en su cuenta en el Central y debe usar US$ 245 en lo que queda de esta semana y la próxima para las obligaciones que tiene. Luego de esos pagos, le quedaría a Caputo US$ 104 millones.

“Según los datos del informe monetario para el 19 de enero, el Tesoro Nacional compró US$ 279 millones al Banco Central, lo que añadido a la compra de US$ 158 millones que se usaron para afrontar vencimientos con Organismos Internacionales, totalizan ventas del BCRA al Tesoro por US$ 437 millones (el 62% de lo que compró el BCRA al mercado hasta el 19/1)”, apuntó Letcher.

Riesgo país en mínimos desde 2018

La deuda soberana en dólares cerró ayer con subas entre 0,3% y 1,1% y marcó la tercera jornada consecutiva al alza. Así, la suba de los bonos impactó en la caída del riesgo país que cerró en 526 puntos básicos, el nivel más bajo desde junio de 2018.

De acuerdo a LCG, la compresión del índice que elabora el JP Morgan por debajo de las 550 unidades respondió a la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), que ya adquirió en el mercado US$ 978 millones.

“Esto indica que nos acercamos a una situación que permite una mejor administración en el flujo de dólares”, destacó la consultora.