Todos los salarios en noviembre perdieron contra la inflación oficial

Los sueldos de los trabajadores perdieron contra la inflación en noviembre contra el mes anterior. De acuerdo al Indec, los que más atrás quedaron fueron los estatales, seguidos de los informales. En tanto, los empleados registrados privados terminaron 0,4 puntos por debajo de la inflación.

Los ingresos se incrementaron 1,8% en promedio, mientras que el costo de vida 2,5%. Respecto al mismo período de 2024, los salarios mejoraron 40,3%, mientras que los precios subieron 31,4%. Sin embargo, esta mejora sólo se vio apoyada por el salto de un año a otro de los trabajadores informales.

En concreto, los salarios privados registrados aumentaron 2,1%, lo que implicó una variación contra el año pasado de 29,1%. En tanto, los del sector público se incrementaron 1,2%, lo que hizo un 29,8% interanual. Por último, los del privado no formal subieron 1,7% en el mes y 100,5% respecto a 2024.

Por su lado, la inflación de noviembre fue de 2,5%, según el Indec. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual de 31,4%. De esta manera, sólo los no registrados vieron una mejora contra el mismo período de 2024, y de casi 70 puntos.

De acuerdo a los cálculos de Cifra, los salarios registrados evidencian una pérdida de poder adquisitivo del 5,8% respecto de noviembre de 2023, mes previo a la asunción de Javier Milei. Si la medición se realizara con un “IPC reponderado” que considera una canasta de consumo más actualizada que la que utilizaba el Indec hasta el año pasado, la caída hubiera sido del 9,8%. “Dentro de esta dinámica, la disparidad entre los salarios privados y públicos es marcada”, remató el centro de estudios de la CTA.

Mientras que los sueldos reales del sector privado prácticamente recuperaron los niveles de noviembre de 2023, los del sector público permanecen 14,4% por debajo, arrastrados por las remuneraciones del sector público nacional, que se redujeron un 33,3%, precisó el último reporte de la central sindical. En ambos casos, las pérdidas se amplifican si se toma un IPC alternativo que propuso Cifra: 5,1% para el salario privado y 18,0% para el público entre noviembre de 2023 y octubre de 2025.

“Las decisiones gubernamentales impactaron en el nivel salarial no sólo de manera indirecta, sino también a través de medidas explícitas. Por un lado, mediante las definiciones sobre el salario mínimo, vital y móvil, cuyo poder adquisitivo se redujo al 66,7% del registrado en 2023”, explicó. Se ubicó así incluso por debajo de los niveles de la década de 1990. Por otro lado, desde la CTA destacaron también el techo que el Ejecutivo le impuso a los acuerdos paritarios que se tradujo en un sendero negativo para los sueldos de convenio.

Por la caída del poder adquisitivo, casi la mitad de los hogares (48%) tuvieron que desplegar una estrategia para complementar sus ingresos y “llegar a fin de mes”, indicó el Instituto Argentina Grande. Desde el cambio de gestión, la más utilizada, por el 35,3% de las familias, fue gastar ahorros. Además de esto, señaló que “el 9,4% vendió pertenencias y un cuarto de los hogares se endeudó (con conocidos o entidades financieras)”.

Como consecuencia de la baja de la capacidad de compra, además, tanto los informes del Gobierno como de privados reflejan que el volumen de compras mermó, con un consumo cada vez más sostenido por el uso del crédito.

Las ventas en supermercados volvieron a caer en noviembre. Medidas a precios constantes, retrocedieran 2,8% interanualmente y 3,8% frente a octubre, también de acuerdo al Indec. Si bien el acumulado de enero a noviembre presenta una variación positiva de 2,2% ante la misma etapa de 2024, los datos exponen que la baja se concentró en la última parte del año. “La debilidad del consumo se acentuó a partir de septiembre, en coincidencia con la volatilidad preelectoral y la política monetaria contractiva del Banco Central que elevó las tasas de interés”, puntualizó Suramericana Visión.

“La actividad interna y el consumo siguen fríos”, describió la consultora del exministro Martín Guzmán en su último informe. “Los indicadores de ventas ligadas al consumo masivo de los hogares volvieron a mostrar en noviembre un flojo desempeño, en continuidad con lo que se viene observando desde hace más de seis meses y el 2025 acumula una muy modesta recuperación luego de la contracción observada en 2024”, amplió.