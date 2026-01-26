Reforma laboral en el Congreso: cambios en el proyecto a la búsqueda de votos

El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei será tratado en el recinto del Senado durante la primera quincena de febrero de 2026, entre el martes 10 y el jueves 12, buscando obtener el dictamen y aprobación para así modernizar convenios de trabajo y flexibilizar la jornada laboral, entre otros cambios.

En lo que respecta al cronograma para tratar la reforma laboral, se proyecta que se realicen reuniones desde este lunes 26 de enero, seguidas por el inicio de sesiones extraordinarias el 2 de febrero para así tratar el proyecto en la Comisión de Trabajo.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que obtuvo dictamen en diciembre de 2025, consta de más de 200 artículos y busca modernizar el mercado del trabajo, los convenios colectivos, reducir los costos laborales, flexibilizar la jornada laboral y fomentar el empleo formal.

Para lograr la aprobación en el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sabe que el espacio deberá aceptar cambios en la iniciativa, los cuales deberán ser negociados particularmente con la oposición dialoguista y con los gobernadores con representación en la Cámara alta que cuentan con una cantidad de votos clave.

Teniendo en cuenta que el destino del proyecto se definirá durante las próximas 3 semanas, la exministra de Seguridad reanudará las negociaciones en persona para intentar conseguir los votos que permitan aprobar la reforma y llevarla a su tratamiento en la Cámara de Diputados.

El debate por la reforma laboral debió ser postergado hasta las sesiones extraordinarias de febrero frente a las dificultades que el Gobierno encontró para reunir los votos en medio de un trámite rápido y un texto aprobado en un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto que tomaba en cuenta solo unos pocos pedidos de modificaciones de las decenas que se habían planteado.

En principio, los bloques dialoguistas firmaron el dictamen en un gesto de apoyo hacia el gobierno y hacia Bullrich como nueva interlocutora libertaria en el Senado. No obstante, la administración de Milei realizó una serie de maniobras en Diputados que tensaron el clima en la cámara baja y el acuerdo se terminó cayendo, quedándose sin los votos del PRO y de los radicales.

Esta semana, a partir del miércoles, comenzaran comenzarán las negociaciones por los cambios en el proyecto, aunque desde el Gobierno esperan no realizarle muchas modificaciones a la iniciativa, siendo uno de los más fuertes aquel que le pide al Gobierno ceder la rebaja de Ganancias establecida por ley como incentivo a la creación de puestos de trabajo.

En lo que respecta a la Cámara alta, el número a alcanzar es un total de 37 votos. El Gobierno, por el momento, arranca con 21 votos asegurados por el interbloque armado entre LLA, Francisco Paoltroni y Luis Juez. En paralelo, el rechazo tiene firmes 28 votos, si bien algunos de los peronistas podrían apoyar determinadas cuestiones de algunas propuestas oficialistas, este no sería el caso en la Modernización Laboral.

Para obtener la aprobación de la medida, el Gobierno debe contar con la presencia y votos de 16 de los 23 senadores restantes; de ellos, hay dos radicales mendocinos, un radical de Chaco y dos senadoras de Salta y Neuquén que apoyarían la medida, por lo que a la administración libertaria le resta alcanzar 11 legisladores más.

De cara al debate, La Libertad Avanza (LLA) contará con 3 senadores del PRO y la legisladora tucumana Beatriz Ávila, al mismo tiempo que buscarán los 7 votos restantes entre los 7 radicales que quedan; los 2 miembros de Provincias Unidas; 2 misioneros del Frente Renovador; 2 santacruceños y la legisladora Edith Terenzi de Chubut.

En lo que respecta a la Cámara de Diputados, el oficialismo cuenta con 95 votos de LLA, 12 del PRO y 2 del MID, siendo un total de 109 votos seguros, aunque aún le falta una veintena, parte de la que conseguirían mediante 2 sanjuaninos de Producción y Trabajo; 2 radicales chaqueños; 3 salteños; 2 radicales mendocinos; 2 entrerrianos y una neuquina.

En busca de obtener los 8 diputados restantes, el Gobierno deberá negociar con 3 tucumanos de Independencia; 18 de Provincias Unidas; 4 del bloque UCR; 4 misioneros; 2 de la Coalición Cívica; 2 de País Federal; 2 catamarqueños; 2 de Encuentro Federal y Karina Banfi.

