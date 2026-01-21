Gil Lavedra le reclamó a Milei que incluya el tratamiento de las vacantes judiciales en Extraordinarias

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, manifestó su preocupación por el hecho de que no se haya incluido en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, convocadas a través del decreto n° 24/2026, el tratamiento de acuerdos para la designación de jueces y juezas.

Fuentes del Colegio Público de la Abogacía indicaron a PERFIL que las vacantes llegan al 35% de los cargos del Poder Judicial. En total, son unos 278 pliegos de defensores, fiscales y jueces que están “retenidos” por el Poder Ejecutivo, que es quien debe enviarlos al Senado para su aprobación en dicha Cámara.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tres de cada cuatro abogados porteños consideran “lento” o “muy lento” el plazo de tramitación de las causas en la Justicia

Este martes, el titular del Colegio Público presentó un pedido de “pronto despacho”. No descarta hacer una denuncia judicial. Gil Lavedra tuvo en cuenta el “silencio de la administración” pública nacional a cuatro meses del primer reclamo: en septiembre, la entidad que encabeza junto con el Colegio de Abogados de la Ciudad, la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires (AABA) y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) presentaron un reclamo administrativo al Poder Ejecutivo Nacional para que enviara los pliegos de los cargos vacantes en la justicia federal y nacional.

Ricardo Gil Lavedra: "Está mal que las causas avancen recién cuando los funcionarios dejan el cargo"

El ex camarista que enjuició a los comandantes de la última dictadura dijo que “la cantidad de vacantes judiciales pone en serio riesgo la normal prestación del servicio de justicia” y enfatizó: “El Ejecutivo debe cumplir con su obligación constitucional y remitir los pliegos pertinentes al Senado de la Nación para su tratamiento”.

La falta de acuerdo e inacción del gobierno libertario agrava la crisis en el poder judicial

“La situación es de una enorme gravedad para la administración de justicia, es preciso tener presente que se está obstaculizando arbitrariamente la posibilidad de que la ciudadanía acceda a la justicia en procura de la tutela de sus derechos”, afirmó Gil Lavedra.

BK/fl