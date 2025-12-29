Tres de cada cuatro abogados porteños consideran “lento” o “muy lento” el plazo de tramitación de las causas en la Justicia

El 75% de los abogados y abogadas porteños definieron a los plazos de tramitación de las causas como “lentos” o “muy lentos” y atribuyeron esas demoras a la falta de eficiencia del personal judicial y a fallas organizativas dentro de los juzgados, según una encuesta que llevó adelante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a la que accedió PERFIL.

El presidente del Colegio Público de abogados porteño, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que si bien “hay soluciones técnicas” para mejorar dicho indicador, es “increíble” la “omisión del Ejecutivo” en relación con el 40% de las vacantes en la Justicia que “impide que el sistema funcione”.

Según el estudio, la percepción de lentitud aumenta con los años de experiencia profesional: entre quienes ejercen hace menos de 5 años, esta percepción es del 65,7%, mientras que, entre quienes llevan más de 20 años, el 80% valora los tiempos de tramitación negativamente. Los fueros Laboral, de la Seguridad Social, y Civil y Comercial Federal son los que concentran mayor proporción de percepciones negativas.

Gil Lavedra destacó que, de la encuesta, “surge clara la enorme preocupación de los y las colegas por la falta de respeto de los jueces y juezas a los parámetros legales en la regulación de honorarios”. Más del 40% de los encuestados consideró que los montos se fijan por debajo, percepción que se repitió en los distintos fueros.

Otro de los puntos sobre el que consultó la encuesta fue por el “nivel de satisfacción con el funcionamiento del sistema judicial”. La mayoría evaluó el funcionamiento como regular (un promedio de 5 puntos sobre 10). Sin embargo, los abogados y abogadas del Estado mostraron evaluaciones más favorables, mientras que quienes trabajan en organizaciones de la sociedad civil son, en promedio, más críticos.

Mal desempeño judicial

Más del 75% de las abogadas y abogados encuestados afirma haber detectado situaciones de mal desempeño, principalmente vinculadas a demoras excesivas en la tramitación de causas, falta de aplicación de la ley y parcialidad en las decisiones.

Sin embargo, entre quienes registraron una situación de estas características, el 64,5% adoptó una postura activa frente al hecho y apenas el 3,5% presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Entre quienes no denunciaron, señalaron que se debió a su desconfianza en que sean investigadas o respondidas adecuadamente (59%).

En cambio, la mayoría de los abogados y abogadas que observaron situaciones de mal desempeño prefirió presentar una queja o reclamo en el expediente (44%). Por otra parte, el 35,5% de quienes observaron situaciones de mal desempeño declaró no haber adoptado ningún tipo de medida, señalando como razón principal la creencia de que no conduciría a nada (48,3%), seguida por el temor a sufrir represalias dentro la misma causa (23,9%).

La encuesta —que incluyó 47 preguntas— fue anónima, autoadministrada y voluntaria y la respondieron, entre el 21 de agosto y el 8 de septiembre, más de 2100 abogadas y abogados porteños, de casi 90 mil matriculados en la Ciudad de Buenos Aires.