La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró 2025 con un balance récord, al dictar cerca de 15.700 sentencias y resolver casi 28.900 causas, lo que representa un incremento sostenido respecto a años anteriores: 12.500 sentencias en 2024, poco más de 10.000 en 2023 y más de 8.000 en 2022. Este logro, con un promedio de casi 600 causas resueltas por semana, se atribuye a un trabajo interno de mejora de procesos, según el informe anual oficial de la institución.

Entre las causas principales resueltas, se destaca la confirmación unánime de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad por administración fraudulenta en obras públicas, rechazada por la Corte el 10 de junio. También se actualizó el monto de reparación económica en esa misma causa, y se rechazó un recurso contra el uso de tobillera electrónica. Otro fallo relevante fue en el ámbito laboral, ratificando que las deudas no se extienden automáticamente a directivos de empresas en el caso "Oviedo c/ Telecom Argentina S.A.".

La Corte Suprema operó con composición reducida, sin mujeres y con polémica

La ley vigente señala que la Corte Suprema de Justicia debe contar con cinco miembros. Sin embargo, durante la mayor parte de 2025, el organismo funcionó con solo tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Se había llegado a este número tras la renuncia de Juan Carlos Maqueda, a fines de 2024. La última vez que hubo cinco personas en el tribunal fue el 31 de octubre de 2021, el último día de trabajo de la jueza Elena Highton de Nolasco antes de su renuncia.

El intento de cubrir las vacantes generó una intensa controversia política a principios de año. En febrero, el presidente Javier Milei designó en comisión a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. La movida, que buscaba ampliar la Corte a cuatro miembros temporalmente, fue criticada por sectores opositores por considerar que vulneraba el procedimiento constitucional de acuerdo senatorial; también se cuestionaron los antecedentes del juez Lijo, y el hecho de que no se buscara un balance de género en el cuerpo.

García-Mansilla juró el cargo el 28 de febrero y asumió como miembro de la Corte, lo que elevó la composición a cuatro miembros por unas semanas. Finalmente, el Senado rechazó ambos pliegos en abril, y consolidó la composición reducida.

La digitalización impulsó la eficiencia judicial

En 2025, la Corte avanzó en la modernización de procedimientos internos, incluyendo reformas en el régimen de contrataciones, la implementación plena del expediente digital, la optimización de circuitos para la circulación de expedientes y el lanzamiento de subastas electrónicas judiciales, lo que contribuyó directamente a la mayor eficiencia y resolución de causas.

Un hito clave fue el lanzamiento a fines de abril de Justicia.Ar, un portal unificador que por primera vez centraliza información del sistema judicial argentino, con acceso a novedades institucionales, directorios de causas y sentencias, listados de autoridades, explicaciones sobre la articulación del sistema y un glosario jurídico. La plataforma acumuló más de 200.000 usuarios y 370.000 páginas vistas en el año.

Estas reformas, impulsadas por un enfoque interdisciplinario, reducen las demoras procesales y también mejoraron la transparencia y accesibilidad pública al Poder Judicial.

