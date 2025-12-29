El juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz emitió un comunicado este domingo para rechazar las afirmaciones de una nota publicada en el diario La Nación. El magistrado negó que la Corte tenga "la mira puesta en los casos de corrupción" para 2026, y aseguró que esa interpretación no refleja su labor jurisdiccional. Remarcó que el deber de imparcialidad guía su trabajo y prohíbe actuar con preferencias hacia figuras públicas o agendas temáticas.

En el texto, Rosenkrantz sostuvo que la Corte "no impulsa procesos por decisión propia". Afirmó que no existe facultad discrecional para acelerar expedientes como los juicios contra Cristina Kirchner o la causa Cuadernos de las coimas de la Andis. Atribuyó el avance de esas causas a jueces de instancias inferiores y tribunales intermedios, cuestionó la fuente anónima consultada por el periodista y afirmó que no lo consultaron a él ni a su vocalía.

Rosenkratz compartió la preocupación por las dos vacantes libres en la Corte

El juez coincidió solo en un punto con la nota: la preocupación por las vacantes en la Corte. El tribunal funciona con tres miembros —Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y él mismo— tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda, a fines de 2024. La ley prevé cinco jueces para su composición plena, pero tras las fallidas designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, cuyos pliegos fueron rechazados por el Senado, el organismo continuó trabajando con solo tres jueces durante todo el 2025.

La nota de La Nación, publicada el sábado 27 de diciembre con el título El 2026 de la Corte Suprema: la mira puesta en los casos de corrupción, se resuelve una causa contra Jorge Macri y preocupan las vacantes, sugería que el tribunal buscaría encaminar juicios contra Cristina Kirchner, rematar sus bienes por internet y avanzar en Cuadernos. Rosenkrantz rechazó esas atribuciones y desvinculó al máximo tribunal de cualquier intervención política en esos procesos.

Año récord en la Corte Suprema de Justicia: con solo tres jueces, resolvió 15700 sentencias, incluida la condena a Cristina Kirchner

El comunicado también destacó el récord de actividad de la Corte en 2025. El tribunal dictó cerca de 15.700 sentencias y resolvió alrededor de 28.900 causas. Esas cifras marcan un aumento respecto de años anteriores: 8.000 sentencias en 2022, 10.000 en 2023 y 12.500 en 2024. El incremento se atribuye a reorganización interna y modernización tecnológica, pese a operar con integración reducida.

La respuesta de Rosenkrantz llega en un contexto de debate sobre el rol de la Corte en causas de alto perfil político. El juez insistió en que la función judicial debe limitarse a la aplicación de la ley, sin posicionamientos previos ni agendas predeterminadas. Fuentes judiciales indicaron que el comunicado busca preservar la neutralidad institucional del tribunal ante interpretaciones periodísticas.

MB/ML