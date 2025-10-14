Ricardo Gil Lavedra presentó el primer Comité Arbitral del Colegio de la Abogacía

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, encabezó este martes un almuerzo de trabajo con las y los integrantes del primer Comité Arbitral que funcionará en la institución, en el marco de la puesta en marcha de un sistema de arbitraje propio.

El nuevo comité está integrado por Aída Kemelmajer de Carlucci, Liuba Lencova Besheva, María Inés Sosa, Máximo Bomchil, Roque Caivano, Leandro J. Caputo y Santiago García Mira, destacados profesionales convocados para un período inicial de cuatro años.

“Tenemos un compromiso institucional muy fuerte de llevar adelante un sistema de arbitraje de primer nivel, y estamos orgullosos de que esta iniciativa cuente con la aprobación unánime del Consejo Directivo”, subrayó Gil Lavedra, excamarista que juzgó a los comandantes de la última dictadura.

El titular del CPACF destacó que el nuevo esquema se basa en la autonomía de la voluntad de las partes, lo que permitirá un arbitraje “libérrimo”. Y explicó: “Más allá de que habrá listas de árbitros para los dos tipos de arbitraje -general y simplificado-, las partes pueden pactar lo que deseen: elegir los árbitros, el procedimiento y las reglas que consideren adecuadas”.

El Comité de Arbitraje será el órgano de máxima autoridad del sistema y contará con autonomía funcional, lo que, según Gil Lavedra, garantiza independencia técnica y control institucional.

El arbitraje es un método alternativo de resolución de conflictos en expansión a nivel nacional e internacional, valorado por su flexibilidad y eficiencia.

Para integrar el Comité se seleccionaron profesionales con más de 15 años de matrícula activa en el CPACF y sin sanciones disciplinarias. La institución representa a alrededor de 90.000 abogados y abogadas.

Gil Lavedra también agradeció la tarea de la comisión asesora encabezada por Marcelo Gebhardt, que elaboró el reglamento en tres meses con aportes de estudios especializados en arbitraje.

De la comisión participaron también Liuba Lencova Besheva, Marcelo E. Haissiner, Sergio F. Abrevaya y Santiago García Mira como vocales, y Gastón Di Paquale como secretario.

