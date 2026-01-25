Se expande la megatormenta de nieve y hielo en gran parte de Estados Unidos, con pronóstico “catastrófico”

Una gigantesca tormenta invernal descargó este sábado nieve y lluvia helada sobre el sur de Estados Unidos, especialmente Nuevo México y Texas, mientras se desplazaba hacia el noreste, amenazando a decenas de millones de personas con apagones, caos en el transporte y temperaturas bajo cero.

Compradores vaciaron los estantes de los supermercados mientras el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) pronosticaba grandes nevadas en algunas áreas y acumulaciones de hielo posiblemente “catastróficas” por lluvia helada.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que hasta 240 millones de estadounidenses pueden verse afectados por la tormenta. Al menos 16 estados y la capital Washington declararon estados de emergencia. “Tómense esta tormenta en serio, amigos”, dijo el NWS en X, prediciendo una “franja asombrosamente larga” de nieve desde Nuevo México, en el suroeste, hasta Maine, en el extremo noreste.

Más de 10 mil vuelos de este fin de semana tuvieron que ser cancelados a causa de la tormenta invernal, según datos del sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware, lo que representa uno de los peores períodos para el transporte aéreo en los últimos años.

En Texas, la lluvia helada azotó Dallas y las temperaturas cayeron a los -6ºC. En Houston, el alcalde John Whitmire pidió a los residentes de la cuarta ciudad más poblada del país resguardarse durante las siguientes 72 horas. En esta metrópolis de casi 2,4 millones de habitantes se abrieron centros de acogida, especialmente para personas sin hogar.

La nieve también golpeó a los estados de Oklahoma y Arkansas, y en algunos puntos se reportaron hasta 15 centímetros de acumulación, dijo el NWS.

Se prevé que la tormenta azote la poblada región de los estados del Atlántico medio y del noreste antes de que se asiente una masa de aire gélido. “Los efectos de la nieve y el aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con episodios de recongelamiento que mantendrán las superficies heladas y peligrosas, tanto para conducir como para caminar en un futuro previsible”, señaló el Servicio Meteorológico.

“Continuaremos monitoreando y estando en contacto con todos los estados en la trayectoria de esta tormenta. ¡Manténganse a salvo y manténganse abrigados!”, dijo el presidente Donald Trump, en su plataforma Truth Social.

Nueva York. El gobierno de la ciudad dijo que se preparan para la tormenta invernal con la “mayor operación de limpieza de nieve del país”.

“Que no les quepa duda, neoyorquinos: todo el poder de los enormes recursos de esta ciudad está preparado, listo y a punto para ser desplegado”, declaró el alcalde Zohran Mamdani en la mañana de este sábado en una conferencia de prensa dentro de un almacén de sal en el bajo Manhattan.

Tan pronto como comience a nevar, miles de empleados del departamento de saneamiento de la ciudad comenzarán a esparcir sal y a despejar las rutas con más de 700 esparcidoras y 2.300 quitanieves.

Mamdani también señaló que los habitantes deben estar preparados para “condiciones cercanas a una ventisca”. Habrá muy baja visibilidad durante el período de mayor intensidad de la nevada, a finales de la mañana del domingo. Se espera que la ciudad reciba más de 20 cm de nieve.

“Los vientos soplarán a velocidades de hasta 56 km por hora. Los neoyorquinos pueden esperar condiciones de ceguera blanca o casi de ventisca”, advirtió el alcalde. La tormenta, agregó, traerá “temperaturas gélidas” que continuarán durante la próxima semana.

“Francamente, será más frío que cualquier período sostenido que Nueva York haya experimentado en 8 años,” remarcó.

Peligro. Las perturbaciones del vórtice polar, que envían estas masas de aire ártico hacia EE.UU., se han vuelto más frecuentes en los últimos 20 años.

Esto podría deberse al calentamiento relativamente rápido del Ártico, que debilita el cinturón de vientos que normalmente aísla la atmósfera sobre esa zona polar de Norteamérica.

Los científicos, sin embargo, esperan contar con más datos para establecer un vínculo entre estas tormentas invernales extremas y el cambio climático.

Las autoridades advirtieron que las bajas temperaturas pueden durar hasta una semana después de la tormenta, en especial en las Grandes Llanuras y el centro norte del país, donde se pronostican mínimas de sensación térmica por debajo de los 45 grados bajo cero.