Zelenski califica de “constructiva” la conversación directa con Rusia

Ucrania y Rusia finalizaron el sábado dos días de conversaciones directas mediadas por Estados Unidos y acordaron mantener más la próxima semana en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, incluso después de que Kiev acusara a Moscú de socavar las negociaciones para poner fin a la guerra al lanzar nuevos ataques misilísticos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que “se discutió mucho y es importante que las conversaciones fueran constructivas”. Agregó que la próxima ronda podría tener lugar “ya la próxima semana”.

Un portavoz del gobierno de los Emiratos Árabes señaló que las conversaciones, en las que participaron altos oficiales militares de ambos lados, se habían celebrado en una “atmósfera positiva”.

El territorio en disputa. Según el portavoz emiratí, las conversaciones entre los enviados de Rusia y Ucrania se celebraron sobre “elementos pendientes del marco de paz propuesto por Estados Unidos, así como sobre medidas de fomento de la confianza”.

Zelenski también usó un lenguaje hermético para evitar dar definiciones. Remarcó que “el tema central de las discusiones fueron los posibles parámetros para poner fin a la guerra”. Ambas partes en conflicto dicen que el destino del territorio en la región oriental del Donbás, donde hay grandes riquezas mineras, es el principal problema sin resolver.

El Kremlin insiste en su posición de reclamar como propias las provincias que componen ese territorio. “Es una condición muy importante”, remarcó. El gobierno de Zelenski, como es obvio, rechaza de plano la demanda de Moscú. “El Donbás es un asunto clave”, declaró el mandatario ucraniano a la prensa.

De todas maneras, es un avance significativo la reunión entre enviados de Rusia y Ucrania. La última negociación de este tipo, cara a cara, fue el año pasado en Estambul y terminaron sin un acuerdo concreto. Solo se logró intercambiar soldados capturados en ambos bandos.

En esta nueva reunión en Abu Dhabi hablaron concretamente del plan de la administración Trump. Un borrador inicial estadounidense había provocado duras críticas en Kiev y Europa por ajustarse demasiado a las demandas de Moscú, y tuvo que cambiarse.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo repetidamente que Moscú tiene la intención de obtener el control total del este de Ucrania por la fuerza si las conversaciones fracasan. Y el estadounidense, Donald Trump, viene presionando a Ucrania para que acepte términos que Kiev considera una capitulación.

Ayer, horas antes del encuentro en Emiratos Árabes, dos enviados de Trump a Moscú, Jared Kushner y Steve Witkoff, dialogaron durante horas con Putin.

“Se reunieron durante aproximadamente cuatro horas, y nuevamente, hubo una discusión muy, muy productiva, hablando sobre los temas finales que estaban abiertos” en relación a Ucrania, dijo un funcionario ruso.

Bombardeo. La noche anterior al encuentro en Emiratos Árabes, Rusia lanzó una andanada de drones y misiles contra Ucrania, cortando el suministro eléctrico a millones de personas en medio de temperaturas bajo cero. Kiev acusó a Moscú de socavar las negociaciones al desatar otra “noche de terror ruso”.

Aproximadamente la mitad de los bloques de departamentos de Kiev se quedaron sin calefacción. La Unión Europea, que envió cientos de generadores eléctricos a Ucrania, ha acusado a Moscú de “privar deliberadamente de calefacción a los civiles”.La semana pasada, Zelenski declaró el estado de emergencia en el sector energético, por los bombardeos rusos.