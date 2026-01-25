Trump y el pingüino del norte, viralizado en las redes

En un intento por generar simpatías tras las críticas que despertó el presidente estadounidense Donald Trump al proponer la adquisición de Groenlandia, la Casa Blanca publicó en las redes sociales una imagen generada por inteligencia artificial que se volvió viral.

En ella se ve a Trump de espaldas caminando por los paisajes helados de Groenlandia de la mano con un pingüino.

La publicación, acompañada por el lema “Embrace the penguin” (Abraza al pingüino), buscaba ser un gesto simbólico de “amistad” con el territorio ártico, pero terminó convirtiéndose en una lección de biología y geografía para la administración estadounidense.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un error de hemisferios. La principal crítica de científicos y usuarios en redes sociales radica en un hecho biológico elemental: no hay pingüinos en Groenlandia ni en ningún lugar del hemisferio norte.

Los pingüinos son aves nativas casi exclusivamente del hemisferio sur (Antártida, Argentina, Chile, Sudáfrica y Nueva Zelanda).

Mientras que en el Ártico (donde está Groenlandia) reinan los osos polares, los pingüinos pertenecen al extremo opuesto del planeta. La única excepción histórica fue el alca gigante, una especie similar ya extinguida.

Las plataformas digitales no tardaron en reaccionar con ironía y burlas. Uno de los memes más difundidos fue el “Pingüino Nihilista” (basado en un documental de Werner Herzog), sugiriendo que el ave estaba “tan perdida como la diplomacia de Washington”.

Rasmus Jarlov, parlamentario de Dinamarca (país al que pertenece Groenlandia), comentó con sarcasmo: “El mensaje es claro; Trump encaja tanto en Groenlandia como un pingüino”.

Más allá del error biológico, medios internacionales señalan que este posteo es parte de una campaña digital para normalizar la ambición de Trump por adquirir Groenlandia.

El presidente ha insistido en que la isla es “imprescindible para la seguridad nacional” debido a su cercanía con Rusia y sus recursos minerales, a pesar de que las autoridades groenlandesas han repetido que “el territorio no está en venta”.

Tras fuertes cruces verbales, finalmente Washington acordó con la OTAN y Dinamarca que se reforzará la defensa militar en la región. Claro que en este caso será sin pingüinos.

