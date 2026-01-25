Javier Milei fue blanco de una parodia en Saturday Night Live por el swap con EE.UU.

El presidente Javier Milei volvió a ser blanco de la sátira internacional. El sábado por la noche, el emblemático programa Saturday Night Live (SNL) emitió una parodia en la que se burló de su relación con Donald Trump, con referencias explícitas al swap financiero con el Tesoro de Estados Unidos y a distintos episodios de la agenda política global.

El sketch se desarrolló durante un segmento que recreó una supuesta entrega de premios al estilo Oscar, rebautizada como “Los Trumps”, donde las estatuillas tenían el rostro del mandatario republicano. En ese marco, el programa ironizó sobre la cercanía entre ambos líderes y sobre el impacto internacional de sus decisiones políticas.

El ‘Washington Post” y su elogio a Javier Milei

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Saturday Night Live parodió la relación entre Milei y Trump

Uno de los momentos centrales del segmento fue la aparición del actor Marcello Hernández que imitó a Milei, encargado de presentar el premio a “Mejor Película Extranjera”. Con una caracterización exagerada —anteojos redondos y un acento porteño caricaturesco—, el falso mandatario argentino elogió de manera desmedida a Trump.

Un Milei feliz cerca de Trump y un peronismo en pie de guerra

“Líder, visionario y el chabón que posta recién me tiró 20 mil millones de dólares. Todo eso describe a mi mejor amigo, Donald Trump”, dijo el personaje, en alusión directa al swap con el Tesoro estadounidense, uno de los acuerdos financieros más comentados en los últimos meses.

La escena culminó con la exhibición de un papel en blanco donde debía aparecer al premiado, acompañado por un cheque ficticio por otros 10 billones de dólares, que el personaje recibió entre risas del público, reforzando la idea de dependencia financiera como eje del chiste.

Groenlandia, María Corina Machado y otras referencias internacionales

Tras adjudicarse el premio, el Trump parodiado lanzó una serie de frases que ampliaron el alcance de la sátira. “Voy a tomar este premio, voy a tomar Groenlandia y voy a tomar Zootopia”, dijo, mezclando ambiciones geopolíticas con referencias absurdas a la cultura pop.

El sketch no se limitó a Milei y Trump. A lo largo del segmento también se hicieron alusiones a la dirigente venezolana María Corina Machado, a los operativos migratorios del ICE, al presunto interés estadounidense en Groenlandia y hasta a los archivos vinculados a Jeffrey Epstein. Incluso se incluyeron chistes sobre los moretones en las manos de Trump, con comentarios irónicos sobre su estado físico.

Por qué Javier Milei vuelve a aparecer en el humor político de EE.UU.

No es la primera vez que Saturday Night Live pone la lupa sobre el presidente argentino. Desde su llegada al poder, Milei ha sido mencionado en distintas oportunidades por el programa, consolidándose como una figura reconocible para la sátira política internacional.

La elección de incluirlo nuevamente en uno de los ciclos más influyentes de la televisión estadounidense confirma su proyección global y lo llamativo que es su vínculo de admiración personal hacia Trump y la gestión económica de Luis Caputo, desde una mirada crítica y humorística. Como es habitual en SNL, la parodia exagera rasgos personales y vínculos políticos para construir una lectura irónica del escenario internacional.

LV/ML