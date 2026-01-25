El ‘Washington Post” y su elogio a Javier Milei

“Fenómeno barrial”, ironizará seguramente el presidente Javier Milei en sus redes sociales, en alusión al elogioso editorial del diario The Washington Post sobre su paso por Davos, donde destacó que la “clase de economía” que dio el líder libertario en el Foro Económico Mundial fue “oportuna y necesaria”, ya que –considera The Washington Post– “trajo a Davos de vuelta a la tierra”.

La nota del medio estadounidense fue firmada por su Consejo Editorial, y replicada por el Presidente en los entusiastas aplausos de Federico Sturzenegger y el canciller Pablo Quirno, destacando que la presencia de Milei en Davos “contrastó con el tono de sus pares globales”, ya que “mientras la mayoría de los líderes mundiales asisten al foro suizo a Davos para pontificar sobre asuntos globales, Milei imparte clases de economía”.

Allí se elogia “la misión descarada y optimista para defender al capitalismo”, a través de las citas de Murray Rothbard, Israel Kirzner y Adam Smith, y el Washington Post resalta que Milei use esos nombres para defender que “el capitalismo es no solo más productivo, sino el único sistema justo para el avance de la libertad”.

Luego se repasan números de la economía argentina, por lo que el diario estadounidense admite que Milei “habla desde la experiencia”. Y en ese aspecto se señala que recibió un país con una inflación mensual del 25% y en la pobreza absoluta, y que los niveles inflacionarios actuales y sus reformas de libre mercado “están funcionando”.

Así, The Washington Post destaca:

La transformación de un déficit fiscal del 15% del PBI en superávit.

La desaceleración de la inflación al 2,8%.

La reducción de los niveles de pobreza de casi el 60% a cerca del 30%.

Un crecimiento económico estimado del 4,5% el año pasado y una proyección de otro 4% para 2026.

Las menciones de Trump y China. The Washington Post, en su editorial, posa su mirada en posición geopolítica de Milei, al que sindica como “aliado de Estados Unidos y amigo de Donald Trump”, aunque marca una diferencia sustancial en las políticas comerciales que ambos líderes aplican.

“A Trump se le atribuye a menudo el decir verdades duras a los asistentes de Davos, pero son las políticas de Milei las que realmente están cambiando el statu quo”, puntualiza el Post. Y a diferencia del proteccionismo del líder republicano, destacan que el “autoproclamado anarcocapitalista trabaja para erradicar barreras comerciales, incluso con China”, reconociendo el peso del gigante asiático en el comercio global.

Finalmente, el editorial concluye que lo que realmente distingue a Milei es su deseo de “reducir su propio poder y control”, citando su frase en Suiza: “Lo más responsable que pueden hacer los políticos es dejar de molestar a quienes están creando un mundo mejor”.

Entre las reacciones al editorial del Washington Post sobre Milei se anotó el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, retuiteando a su vez el elogio del canciller Pablo Quirno. “Lo que dice el diario es tal cual”, enfatizó Sturzenegger citado por la agencia Noticias Argentinas.

“Este es el tercer año en que Milei se planta en Davos defendiendo las ideas de la libertad y el capitalismo”, agregó el ministro desregulador, uno de los funcionarios que Milei más elogia en público.

“Lo que hace dos años parecía una provocación hoy luce como un ancla de lucidez. Por eso el riesgo país sigue bajando”, sostuvo Sturzenegger, destacando además que el riesgo país siga bajando.