Deterioro significativo de los márgenes fiscales de los distritos

Bajo la era libertaria, el común denominador de las finanzas de todas las provincias es el ajuste, algo que se fue profundizando año tras año. Así lo refleja un documento de la Fundación Encuentro cuyo principal referente es Sergio Massa. En dicho trabajo se afirma que todos los distritos durante el año pasado tuvieron un deterioro significativo de los márgenes fiscales respecto de 2024, lo que les deja un escaso margen de maniobra ante cambios en el contexto económico.

“La estructura de ingresos sigue mostrando una alta dependencia de recursos de origen nacional, lo que limita la autonomía fiscal de las provincias”, evaluó la Fundación que trabajó con datos fiscales y financieros de todos los distritos y CABA. Todo en base a la información oficial de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) del Ministerio de Economía de la Nación.

Los cálculos del centro de estudios señalan que dentro de los ingresos provinciales, predomina el Impuesto sobre los ingresos brutos, lo que refuerza la sensibilidad de la recaudación al ciclo económico. Al mismo tiempo, la distribución de transferencias, en especial las no automáticas, presentan una marcada heterogeneidad entre provincias, lo que profundiza las desigualdades fiscales interprovinciales.

A su vez, se exhibe que, al tercer trimestre acumulado de 2025, el consolidado de las provincias mantiene un resultado primario superavitario (2% de los ingresos) y un resultado financiero apenas positivo (0,2%). Sin embargo, estos números ocultan un deterioro significativo de los márgenes fiscales respecto de 2024 y configuran “un escenario de equilibrio frágil, con escaso margen de maniobra ante cambios en el contexto económico”.

El principal factor detrás de este deterioro, remarca la Fundación, es el desalineamiento entre ingresos y gastos. Mientras los ingresos totales crecieron apenas 2,7% interanual en términos reales, el gasto primario aumentó 11,7%, impulsado por una recomposición del gasto real tras años de contención. Este crecimiento del gasto no estuvo acompañado por una mejora equivalente en los recursos, lo que presiona sobre la sostenibilidad fiscal provincial, se agrega en el documento.

Del lado del gasto, el informe destaca una elevada rigidez estructural: el gasto en personal, las transferencias corrientes y las prestaciones a la seguridad social concentran más del 80% del gasto primario.