Tormenta ártica golpea EE.UU. con temperaturas extremas y nevadas intensas: más de 160 millones de personas en alerta

Un fuerte sistema meteorológico alimentado por aire ártico afecta gran parte de Estados Unidos, dejando a más de 160 millones de personas bajo alerta por temperaturas extremadamente bajas, nevadas intensas y lluvia helada. El fenómeno, que avanza desde las Montañas Rocosas hacia la costa noreste, ha motivado la declaración de estado de emergencia en múltiples estados y ha generado interrupciones significativas en el transporte y la infraestructura.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido alertas para 132 millones de personas en todo el país, advirtiendo sobre fuertes nevadas, aguanieve y temperaturas peligrosamente bajas que se mantendrán hasta al menos el lunes. La tormenta se extiende desde las Montañas Rocosas y las llanuras del sur hacia el noreste de EE. UU., afectando ciudades como Dallas, Nueva York, Washington D.C. y Boston. La advertencia cubre más de 2.400 kilómetros y afecta a una veintena de estados, entre ellos Texas, Oklahoma, Nueva York y Kentucky, y podría impactar el transporte público y el tráfico aéreo de manera generalizada.

Zonas más afectadas: acumulaciones de hasta 30 centímetros de nieve

La tormenta está dejando fuertes nevadas en el Valle del Ohio, el Atlántico Medio y el Noreste de EE.UU. Las acumulaciones de nieve pueden superar los 30 centímetros en ciudades como Filadelfia, Washington D.C. y Nueva York, mientras que el impacto será mayor a lo largo del corredor de la Interestatal 95, que conecta áreas densamente pobladas. El NWS prevé que en algunas zonas, las acumulaciones puedan superar las 12 pulgadas (30 centímetros) y que las condiciones en las carreteras se vuelvan extremadamente peligrosas.

Además, el riesgo de formación de hielo en varias áreas podría llevar a interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico, dejando a miles de hogares sin luz durante varios días. El frío extremo también genera preocupaciones sobre la seguridad de los habitantes, ya que la sensación térmica podría caer hasta -46°C en algunas regiones del norte.

La magnitud de la tormenta ha llevado a las autoridades a declarar el estado de emergencia en al menos 12 estados. En Texas, el gobernador Greg Abbott emitió una declaración de desastre para 134 condados, asegurando que se movilizarán los recursos necesarios para enfrentar la crisis. Similarmente, en Arkansas, la gobernadora Sarah Huckabee Sanders activó un fondo de emergencia para cubrir los trabajos de recuperación tras el impacto de la tormenta.

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul también declaró el estado de emergencia, advirtiendo que las temperaturas extremas podrían causar congelación y hipotermia en solo minutos. Hochul recomendó a los residentes que tomaran precauciones, como llenar los tanques de gasolina, comprar alimentos y medicinas, y mantenerse informados a través de las autoridades locales. Además, la ciudad de Nueva York ha tomado medidas preventivas para evitar la acumulación de hielo en las calles.

La tormenta invernal ha provocado cancelaciones y retrasos masivos en los aeropuertos de todo el país. Las principales aerolíneas, como American Airlines, Delta y Southwest, han permitido cambios de itinerarios sin costo adicional para los pasajeros debido a la previsión de vuelos cancelados. Los aeropuertos más afectados incluyen a Nueva York, Miami y Fort Lauderdale, donde las autoridades recomiendan verificar el estado de los vuelos antes de salir de casa.

Las autoridades de protección civil y salud han advertido que la exposición prolongada al frío extremo puede generar riesgos graves para la salud, como hipotermia y congelación, en tan solo minutos. Además, las fuertes nevadas y la acumulación de hielo pueden paralizar el tráfico terrestre, afectando a miles de personas en sus desplazamientos diarios. Se estima que las condiciones de las rutas interestatales serán particularmente peligrosas, con posibles bloqueos y accidentes debido a la escasa visibilidad y el hielo en las carreteras.

Consejos para la población y preparación ante la tormenta

Ante la severidad del fenómeno, las autoridades instan a la población a evitar viajes no esenciales y a prepararse para posibles cortes de energía. Se recomienda abastecerse de alimentos no perecederos, agua potable y medicamentos, además de asegurarse de que los calentadores portátiles y generadores estén funcionando correctamente. En caso de un corte de energía, se aconseja a los residentes reunirse en la parte más pequeña de la casa para mantenerse calientes.

El NWS también ha instado a la población a mantenerse informada sobre las alertas meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades locales para minimizar los riesgos.

