Una fuerte tormenta de nieve obliga a cancelar cientos de vuelos en Nueva York

Cientos de vuelos han sido cancelados en los principales aeropuertos de Nueva York debido a una importante tormenta invernal que desciende sobre la ciudad y las regiones vecinas.

La ciudad de Nueva York podría recibir entre 13 y 23 cm de nieve entre las 4 p.m. del viernes y la 1 p.m. del sábado, hora local, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La actividad fabril en Nueva York registró una inesperada contracción en diciembre

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Unos 566 vuelos en todo Estados Unidos habían sido cancelados hasta las 6:00 a.m. del viernes, de acuerdo con el sitio FlightAware. De ese total, al menos 389 correspondían a vuelos con origen o destino en los tres principales aeropuertos de Nueva York: LaGuardia, JFK y Newark. Los aeropuertos de Detroit y Boston también registraron cancelaciones y demoras.

La ciudad de Nueva York emitió una advertencia de viaje durante la duración de la tormenta, ya que las bajas temperaturas limitan el derretimiento de la nieve y aumentan el riesgo de condiciones resbaladizas y peligrosas en las carreteras.

La alerta invernal se extiende hasta Filadelfia y se espera que la tormenta se desplace mar adentro hacia la región del Atlántico Medio para la mañana del sábado, indicó el servicio. Las precipitaciones invernales darán paso a lluvia helada a medida que el sistema avance hacia el sur.

Un frente frío potencialmente más intenso se desplazará por el noreste, incluida el área de Washington, hacia el final del fin de semana, lo que podría provocar condiciones ventosas durante los últimos días del año. Partes del oeste de Pensilvania podrían verse afectadas por una tormenta de hielo, lo que podría causar cortes de energía y volver peligroso el tránsito, señaló el Servicio Meteorológico Nacional.

Más al norte, Toronto tiene vigente una advertencia por nevadas, con entre 5 y 10 cm de nieve y ráfagas de viento de hasta 50 km/h, según Environment and Climate Change Canada.