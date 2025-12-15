La actividad fabril en Nueva York registró una inesperada contracción en diciembre

La actividad fabril del estado de Nueva York se contrajo inesperadamente en diciembre después de dos meses de sólido crecimiento, ya que los pedidos se estancaron y los envíos retrocedieron.

El índice general de condiciones de negocios del Banco de la Reserva Federal de Nueva York disminuyó cerca de 23 puntos, a -3,9, según las cifras publicadas el lunes. Las lecturas por debajo de cero indican contracción, y la mediana de las estimaciones de una encuesta de Bloomberg entre economistas era de 10.

A pesar del retroceso, el panorama general para los próximos seis meses aumentó 16,6 puntos hasta el nivel más alto desde comienzos de año, impulsado por un mayor optimismo sobre pedidos y envíos. Las expectativas para las reservas subieron al nivel más alto desde 2022.

El panorama más alentador es una buena noticia para un sector manufacturero que ha tenido dificultades para ganar impulso en medio del aumento de los precios de insumos, la demanda inconsistente y la incertidumbre sobre la política comercial.

El informe de la Fed también mostró que los indicadores actuales de precios pagados por materiales, así como una medida de precios recibidos se moderó, lo que indica una desaceleración de las presiones inflacionarias. El índice de precios pagados cayó al nivel más bajo desde enero. Una medida del empleo fabril repuntó ligeramente.

Las respuestas de la encuesta se recopilaron entre el 2 y el 9 de diciembre.