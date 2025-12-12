Julio Burdman: “Estados Unidos considera que es el regulador de la seguridad en América Latina”

En diálogo con Canal E, el especialista político Julio Burdman afirmó que Washington “no va a ceder nada” frente al régimen de Nicolás Maduro y que el conflicto está entrando en su fase más decisiva.

Estados Unidos ya no negocia con Caracas

Consultado por la escalada de tensiones, Burdman sostuvo que “hace más de una semana Estados Unidos le había dado un ultimátum a Maduro y él no se fue”, algo que, a su criterio, modificó por completo el tablero diplomático. Según explicó, la administración Trump asumió una postura diferente respecto de años anteriores: “Estados Unidos considera más que nunca que es el regulador de la seguridad en América Latina”, señaló.

Para el analista, esta determinación llevó a un punto muerto: “Maduro quiso hasta el último minuto negociar su salida, pero no se está produciendo”, sostuvo. Y anticipó que ahora en Washington solo se espera “cuándo se produce el desplazamiento forzado de Maduro”.

Oposición, reapariciones y señales internacionales

Burdman también se refirió al rol político interno en Venezuela y a la reaparición de Corina Machado: “Es un ingrediente más que se suma a todo esto”, afirmó. Según detalló, la oposición aguarda que, una vez que caiga el régimen, “asuma el presidente electo considerado legítimo, Edmundo González Urrutia, que está apoyado por Corina Machado”.

Respecto del discurso de la hija de Machado, sostuvo que fue “muy bueno, emotivo, seguramente responde a lo que su madre hubiera querido decir”.

En relación con la presencia de Javier Milei en Oslo, Burdman analizó que “compensa la ausencia de un funcionario de Trump, porque Milei es como un trumpista en América Latina”, y remarcó que la Casa Blanca y Buenos Aires muestran una alineación total en este frente.

Sobre los movimientos militares estadounidenses, Burdman afirmó: “Trump busca que Maduro se vaya sin tener que disparar”, recordando que su estrategia, incluso en otros conflictos, es exhibir fuerza sin escalar en acciones bélicas. Sin embargo, advirtió que la situación interna venezolana podría complicar cualquier intervención: “Hay 200.000 fusiles kalashnikov en manos de milicias bolivarianas”, advirtió, algo que podría transformar una operación militar en un escenario caótico.

En cuanto al rol de Rusia, el analista aseguró: “No creo mucho en eso; parte del nuevo orden mundial es que nadie se mete en el territorio del otro”, descartando por ahora una intervención significativa de Moscú o Beijing.

Sobre la posibilidad de que Maduro abandone el poder, Burdman fue contundente: “Sí, yo creo que son altas”, aunque aclaró que se negocian las condiciones. Según explicó, la aspiración del régimen es “dejar a su estructura funcionando, con amnistía y continuidad institucional”, mientras que Trump exige una salida total: “Trump no quiere ninguna condición, quiere que se vaya por completo”, remarcó.

