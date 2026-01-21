Monumental choque en cadena de 100 autos por la tormenta invernal en Estados Unidos

Un choque múltiple masivo afectó la interestatal I-196, una de las autopistas principales del oeste de Michigan (Estados Unidos), luego de que una tormenta de nieve intensa redujera la visibilidad y complicara el tránsito en la zona.

Según las autoridades estatales y oficiales policiales, al menos 100 vehículos colisionaron en cadena o se salieron de la ruta debido a las condiciones meteorológicas adversas, que incluyeron nieve espesa, hielo en la calzada y visibilidad casi nula. Entre los rodados involucrados había camiones semirremolque y autos particulares.

El accidente obligó a las fuerzas de seguridad y a los equipos de emergencia a cerrar ambos sentidos de la I-196 cerca de Zeeland Township y Hudsonville, al suroeste de Grand Rapids, para poder retirar los vehículos dañados y asistir a los conductores atrapados.

Los equipos de emergencia utilizaron autobuses escolares y otros vehículos para trasladar a conductores y pasajeros a centros de refugio temporal, entre ellos escuelas locales, mientras se coordinaban las tareas de remoción de los autos siniestrados.

Se infomó que varias personas sufrieron heridas leves o moderadas como consecuencia del choque. Fueron atendidas y trasladadas a hospitales cercanos, y hasta ahora no se reportaron víctimas fatales.

La policía estatal también advirtió a otros conductores que evitaran viajar por la zona mientras persistían las condiciones invernales, ya que la tormenta continuaba afectando amplias áreas del estado.

El choque múltiple forma parte de un patrón climático más amplio: una tormenta de nieve que atraviesa varios estados del Medio Oeste y la costa este de Estados Unidos, afectando rutas, aeropuertos y generando advertencias de clima extremo.

Meteorólogos señalaron que la combinación de nevada intensa, frío polar y viento comprometió la seguridad vial en toda la región. Michigan es conocido por las intensas nevadas causadas por el "efecto lago", donde el aire frío del invierno pasa sobre las aguas relativamente cálidas de los Grandes Lagos, recogiendo humedad y descargándola como nieve intensa en las orillas. Si bien las nevadas en Michigan son un fenómeno común, las recientes han sido particularmente severas en toda la región.

Las autoridades pidieron precaución, ya que las tormentas invernales, especialmente las de "efecto lago", siguen afectando las carreteras con fuertes vientos y nieve, generando condiciones peligrosas y la necesidad de evitar viajes no esenciales. Tal es el caso de la Gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, quién a través de su cuenta de X pidió precaución.

Se continúa trabajando para reabrir la autopista y limpiar la ruta, mientras se analiza las causas específicas del choque y evalúan los protocolos de tránsito ante eventos climáticos severos.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una advertencia sobre temperaturas extremas y tormentas similares en varios estados desde el Norte de Minnesota extendiéndose hacia el sur y este hasta Wisconsin, Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva York.

