La nieve sorprende en Brasil con una ola de frío que rompe récords de temperatura en el sur del país

La región sur de Brasil vivió este fin de semana un fenómeno meteorológico poco habitual: una intensa ola polar cubrió de nieve ciudades de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, con temperaturas mínimas récord y postales más propias de la Patagonia que de un país tropical.

La ola de calor que azota a Europa provocó incendios y un muerto en España

Las localidades de São Joaquim, Urupema y Bom Jardim da Serra amanecieron el sábado bajo un manto blanco, en lo que fue la tercera nevada del 2025 en la zona. De acuerdo con la agencia meteorológica estatal Epagri/Ciram, São Joaquim registró -0,86 °C a las cinco de la mañana, mientras que Urupema marcó la mínima más baja con -2,04 °C.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A la nieve se sumaron episodios de lluvia helada, provocados por la interacción entre masas de aire frío y cálido. La meteoróloga Gilsânia Cruz explicó que el fenómeno se debe a una masa de aire polar instalada sobre el sur brasileño, que mantendrá las condiciones para nuevas precipitaciones invernales hasta, al menos, el lunes 11.

La UCEMA abre el debate sobre los Acuerdos de Abraham y el futuro del Medio Oriente

La Serra Catarinense, habitualmente conocida por sus paisajes verdes, amaneció transformada en un escenario alpino. En algunas zonas, el temporal dejó calles intransitables, lo que obligó a las autoridades a advertir a los automovilistas sobre el riesgo de circular por rutas congeladas.

La inusual postal blanca atrajo a cientos de turistas y movilizó a los residentes, que salieron a fotografiar y disfrutar del espectáculo. El gobernador de Rio Grande do Sul compartió imágenes de la nevada en sus redes sociales, mostrando también el impacto en la Sierra Gaúcha, donde se registraron acumulaciones de varios centímetros.

La familia Bolsonaro tiene un peso notable en las decisiones de la Casa Blanca

Según el Instituto Nacional de Meteorología (INMET), las mínimas podrían mantenerse por debajo de los 0 °C en los próximos días, e incluso existe la posibilidad de que el fenómeno se extienda hacia regiones del centro de Brasil.

Para el sector turístico, este tipo de episodios refuerza la imagen del sur brasileño como destino invernal: “Este tipo de evento convierte a la región en un verdadero atractivo”, destacaron desde las autoridades locales.

Según el Instituto Nacional de Meteorología (INMET), las mínimas se mantendrán bajo cero en los próximos días y no se descarta una posible extensión del frío hacia el centro de Brasil

LV/DCQ