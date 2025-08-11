La UCEMA abre el debate sobre los Acuerdos de Abraham y el futuro del Medio Oriente

La Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA) será sede de un encuentro único: “Los Acuerdos de Abraham detrás de las bambalinas. ¿Se configura un nuevo Medio Oriente? Oportunidades y desafíos​”. El evento, que se desarrollará el próximo miércoles 13 de agosto a las 16 de forma presencial, contará con la participación de destacados referentes internacionales en política, seguridad y relaciones internacionales.

En un momento global marcado por tensiones, conflictos y reconfiguraciones estratégicas, este foro buscará presentar y analizar las consecuencias, oportunidades y desafíos que los Acuerdos de Abraham —firmados en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y otros actores— podrían representar como hoja de ruta hacia la paz.

Un panel de alto nivel

La actividad será presentada por Alejandro Corbacho (Ph.D. en Ciencia Política, Universidad de Connecticut, Director del Observatorio de Seguridad y Defensa de UCEMA) y Claudio Pasqualini (Teniente General [R], exjefe del Estado Mayor General del Ejército y Director del OSYD).

La Dra. Nirit Ofir y Henrique Cymerman

Entre los expositores se encuentran:

Dra. Nirit Ofir : Doctora en Estudios sobre Medio Oriente, profesora e investigadora, reconocida por su labor humanitaria y su trabajo en democratización en el mundo árabe.

: Doctora en Estudios sobre Medio Oriente, profesora e investigadora, reconocida por su labor humanitaria y su trabajo en democratización en el mundo árabe. Henrique Cymerman: Periodista, escritor y cineasta nominado al Premio Nobel de la Paz, con un rol clave en la diplomacia y el proceso de paz israelí-palestino.

La moderación estará a cargo de Miguel Steuermann, comisionado para la libertad religiosa de la OEA y director general de Radio Jai.

El encuentro es organizado por el Observatorio de Seguridad y Defensa (OSYD), una unidad de investigación de la UCEMA dedicada al estudio y la difusión de conocimientos en seguridad y defensa, con el objetivo de aportar perspectivas estratégicas a problemáticas locales y globales.

Inscripción previa

La participación requiere inscripción previa a través del formulario oficial: ucema.edu.ar

