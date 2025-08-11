La UCEMA abre el debate sobre los Acuerdos de Abraham y el futuro del Medio Oriente

La Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA) será sede de un encuentro único: “Los Acuerdos de Abraham detrás de las bambalinas. ¿Se configura un nuevo Medio Oriente? Oportunidades y desafíos”. El evento, que se desarrollará el próximo miércoles 13 de agosto a las 16 de forma presencial, contará con la participación de destacados referentes internacionales en política, seguridad y relaciones internacionales.
En un momento global marcado por tensiones, conflictos y reconfiguraciones estratégicas, este foro buscará presentar y analizar las consecuencias, oportunidades y desafíos que los Acuerdos de Abraham —firmados en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y otros actores— podrían representar como hoja de ruta hacia la paz.
Nuevo ránking de las mejores universidades: así quedó ubicada la UBA
Un panel de alto nivel
La actividad será presentada por Alejandro Corbacho (Ph.D. en Ciencia Política, Universidad de Connecticut, Director del Observatorio de Seguridad y Defensa de UCEMA) y Claudio Pasqualini (Teniente General [R], exjefe del Estado Mayor General del Ejército y Director del OSYD).
Entre los expositores se encuentran:
- Dra. Nirit Ofir: Doctora en Estudios sobre Medio Oriente, profesora e investigadora, reconocida por su labor humanitaria y su trabajo en democratización en el mundo árabe.
- Henrique Cymerman: Periodista, escritor y cineasta nominado al Premio Nobel de la Paz, con un rol clave en la diplomacia y el proceso de paz israelí-palestino.
La moderación estará a cargo de Miguel Steuermann, comisionado para la libertad religiosa de la OEA y director general de Radio Jai.
El encuentro es organizado por el Observatorio de Seguridad y Defensa (OSYD), una unidad de investigación de la UCEMA dedicada al estudio y la difusión de conocimientos en seguridad y defensa, con el objetivo de aportar perspectivas estratégicas a problemáticas locales y globales.
Inscripción previa
La participación requiere inscripción previa a través del formulario oficial: ucema.edu.ar
GD/ML