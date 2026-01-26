Alerta por tormentas en plena ola de calor: ¿cuándo bajan las temperaturas en Buenos Aires y el país?

La jornada de este martes estará marcada por una intensificación del calor extremo en gran parte del territorio nacional, con máximas que rozarán los 38°C en el área central. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad comenzará a ganar terreno hacia la tarde, provocando lluvias aisladas que darán inicio a un leve y paulatino descenso de la temperatura en las próximas horas.

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el martes se presentará agobiante con una mínima de 24°C y una máxima que alcanzará los 34°C. El cielo mantendrá nubosidad variable y se espera un elevado índice UV, por lo que se recomienda extremar cuidados. La humedad se mantendrá alta, potenciando la sensación térmica durante la tarde antes de la llegada de posibles lluvias.

Hacia la segunda mitad del día, la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas aumentará en toda la Provincia de Buenos Aires. Se prevén ráfagas del sector este de hasta 50 km/h que podrían aportar algo de ventilación a la Capital Federal. Aunque las precipitaciones no serán generalizadas, marcarán el fin del pico de calor extremo, permitiendo que el termómetro comience a ceder lentamente durante la noche del miércoles.

Cómo estará el clima en el resto del país

El norte argentino, especialmente las provincias de Chaco, Corrientes y Misiones, se encuentra bajo alerta amarilla por calor, con registros térmicos que treparán hasta los 38°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado con vientos moderados del noreste. En contraste, la región de la Patagonia experimentará condiciones más frescas y estables, con temperaturas que no superarán los 25°C en las zonas costeras, ofreciendo un respiro climático significativo.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas fuertes para las provincias de San Luis, La Pampa y el este de Mendoza. En estas zonas se esperan acumulados de agua de hasta 40 mm, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo. Estas condiciones de inestabilidad se desplazarán hacia el centro del país, afectando la zona núcleo durante la madrugada del miércoles con ráfagas intensas.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el miércoles, se espera que el sistema de inestabilidad se consolide en el AMBA, con una mínima de 24°C y una máxima de 31°C. El cielo estará mayormente nublado y podrían registrarse lluvias débiles y dispersas hacia el final de la jornada. Este cambio en la dirección del viento hacia el sector sur será fundamental para quebrar la persistente ola de calor que afectó a la región.

Hacia el jueves y viernes, el alivio será más evidente en toda Argentina central, con máximas que se estabilizarán entre los 28°C y 30°C. Si bien el sol volverá a ser protagonista, la masa de aire será más seca, mejorando las condiciones de confort. Se recomienda seguir las actualizaciones de las alertas geolocalizadas, ya que el norte del país podría continuar con temperaturas elevadas hasta el fin de semana.