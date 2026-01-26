Incendios en Chubut: se reactivaron focos en Los Alerces y ya son más de 35 mil hectáreas afectadas

El incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, volvió a intensificarse en las últimas horas con la reactivación de al menos tres focos, en un escenario marcado por fuertes vientos, altas temperaturas y más de un mes y medio de combate contra el fuego.

Según informaron fuentes oficiales, los nuevos focos se registraron en la zona de Puerto Café, dentro del área protegida, y se suman a un incendio que ya arrasó más de 35.000 hectáreas de bosques nativos, matorrales y plantaciones.

Las tareas de control continúan con la participación de más de 500 brigadistas, bomberos y equipos de apoyo, en un operativo coordinado entre el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, la Administración de Parques Nacionales (APN) y organismos provinciales.

Desde Vialidad Provincial confirmaron que la Ruta Provincial N.º 71, en el tramo que une la Ruta Nacional 40 con Cholila, permanece totalmente cortada al tránsito para todo tipo de vehículos, como consecuencia del avance del incendio y por razones de seguridad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las condiciones climáticas seguirán siendo un factor clave en la evolución del incendio. Para este lunes se prevé una temperatura máxima de 21 grados y la posibilidad de lluvias aisladas, mientras que el martes el panorama será similar, aunque con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

Hacia el final de la semana, el escenario podría agravarse: jueves y viernes se espera un marcado ascenso de la temperatura, con máximas que rondarán los 31 y 32 grados, lo que incrementa el riesgo de propagación del fuego.

