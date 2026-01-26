El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, informó algunos de los detalles por los que la empresa Techint perdió la adjudicación de caños para un importante gasoducto de Vaca Muerta contra su competidora Welspun, de la India.

Según el funcionario, la empresa de Paolo Rocca emitió una oferta que resultó ser un 40% más costosa. “Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”, destacó Sturzenegger.

Como segundo argumento, recordó que por cada importación se genera la necesidad de una exportación, por lo que la importación a menor costo “genera un cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación”. Por este motivo, consideró que ni proveerse de insumos más baratos podría resultar en un mal negocio para las empresas y para el país.

Además, el Ministro criticó la posición de Techint, al mencionar que luego de haber visto las ofertas de sus competidores, “habrían dicho que sí podían ofrecer los caños un 40% menos, argumentando que el consorcio tenía que darle un first-refusal”. Con esto último, la empresa se garantizaría la posibilidad de poder mejorar cualquier oferta que se presentara.

Cómo fue la competencia por los caños

La licitación en cuestión fue para proveer de caños a un ducto de casi 500 kilómetros que llevará gas de Vaca Muerta a Río Negro para licuarlo y luego venderlo al mundo por barco.

Los caños son para la empresa Southern Energy, el consorcio que busca invertir u$s15.000 millones para exportar gas licuado desde nuestro país. Además de esa compañía, dentro del paquete se encuentran empresas locales como Pan American Energy (su figura sobresaliente es Marcos Bulgheroni), Pampa Energía (Marcelo Mindlin) e YPF, con Horacio Marín a la cabeza.

Paolo Rocca, quien siempre se mostró en contra de la llegada desenfrenada de productos siderúrgicos asiáticos, esta vez vio como el enemigo de la industria nacional no estuvo en China, la latitud habitual a la que suele apuntar el jefe de Techint, sino en Bombay, sede de Welspun, la compañía que se quedó con el negocio.

Los indios hicieron su trabajo de principio a fin. Compitieron contra 15 ofertas de empresas provenientes de España, China, Colombia, México, Japón, Grecia, Turquía y, naturalmente, India y la Argentina.

Seis compañías quedaron en la etapa final del proceso. La oferta de la ganadora apenas superó los US$200 millones y fue un 40% más baja que la de Techint, que hizo varias mejoras para acercarse al valor de Welspun. La India coronó el negocio aceptando mayor flexibilidad en la forma de pago y en las garantías.

El Ministro Sturzenegger opinó que, de otorgarle un first-refusal a una empresa, “es probable que no se presenten muchos oferentes”, ya que considerarían que muchas de las ofertas que hagan no tendrían un buen puerto, ya que “habrá una empresa que podrá ganarles luego de que ellos presentaran su precio final”.

En busca de una industria “competitiva y sana”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, señaló que, en su búsqueda de mayor competencia futura en el sector y credibilidad para las empresas locales, aseguró que Vaca Muerta “va a representar oportunidades increíbles en los próximos años”.

Por último, en busca de una estrategia de largo plazo, el Gobierno busca “respetar los contratos y las reglas de juego” para lograr que la industria crezca de manera “competitiva y sana”, aseguró Sturzenegger.

