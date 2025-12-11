Paolo Rocca invocó el "modelo Trump" ante Bullrich y pidió "contrarrestar fuertemente" a China

"El año pasado dije que había que nivelar la cancha. Hoy, como demostró Trump, hay que contrarrestar fuertemente a China". Con esa definición, Paolo Rocca recibió a Patricia Bullrich en el seminario ProPymes. Del pedido de “intervento” para hacer frente a la ola importadora semanas atrás, ahora el magnate del acero profundizó el reclamo con un pedido de protección comercial explícito. Frente a la senadora, el dueño de Grupo Techint alertó que la "apertura" no puede ser ingenua ante un gigante asiático que juega con reglas desleales.

El empresario trazó un paralelismo directo con las políticas proteccionistas que Estados Unidos y Europa están implementando para blindar sus mercados y, en ese contexto, aseguró que China tiene una "actitud predatoria" y ejerce un "comercio desleal" producto de su sobrecapacidad productiva. "China produce el 50% de la capacidad mundial de acero frente a una caída de su consumo", explicó, advirtiendo que esos excedentes buscan ingresar a cualquier costo en mercados abiertos.

"Tenemos que defender el sistema industrial, nosotros", enfatizó Rocca, y le pidió a la senadora que lleve este mensaje a la Casa Rosada: "Creo que tenemos que abrir un diálogo con el Gobierno y explicar de verdad que China responde a una necesidad estratégica de conquista hegemónica".

Para graficar el riesgo, Rocca citó el espejo del norte: "La reacción de EE.UU. fue un emblema. Como grupo, tenemos que pagar tarifas del 50% para ingresar a EE.UU. Europa hizo lo mismo".

"Apertura inteligente"

Sentada junto al empresario, una Bullrich relajada y flamante senadora recogió el guante pero marcó los matices del oficialismo. "Yo creo que la Argentina ha tenido una experiencia de aperturas aceleradas y apresuradas, y ha tenido problemas con esto. Nosotros estamos tratando de no ir a ese modelo", concedió.

Sin embargo, defendió la apertura comercial: "No queremos una economía cerrada porque los precios que pagamos los argentinos por todo son más caros que en cualquier parte del mundo". Bullrich definió la estrategia oficial como una "lógica medida" y prometió una "apertura inteligente" que dé tiempo a las empresas para adaptarse, reconociendo que primero el Estado debe corregir los problemas de infraestructura y la alta carga impositiva.

El diálogo también tuvo espacio para el balance doméstico. Rocca elogió los logros de la gestión de Javier Milei, destacando la baja de la inflación y el "déficit cero como algo fundamental". Pero no ocultó las dificultades de la economía real: "El consumo interno, después de la caída del 2024 y una mejora del 2025, muestra datos de octubre que están debajo de los de octubre de 2024".

El CEO de Techint también apuntó contra la presión fiscal municipal, citando un ejemplo concreto que arrancó murmullos en la sala: "En Ramallo tenemos una tasa de 350 mil pesos por trabajador por mes".

Bullrich, por su parte, se explayó sobre la reforma laboral, a la que calificó como "pro trabajador y pro empresa". La senadora destacó el fin de la "industria del juicio" y advirtió sobre los bloqueos sindicales: "Los bloqueos y tomas tendrán sanciones severas. Esas sanciones ya se aplicaron en los 164 bloqueos que tuvimos".

El compromiso de inversión

Hacia el final de la charla, y tras pedirle a Bullrich ayuda para "transmitir la situación de las empresas" en el Senado, Rocca cerró con un fuerte espaldarazo financiero al modelo. Anunció que el grupo tiene un programa de inversión para el año próximo por 2.400 millones de dólares, enfocados en energía y minería. "Nuestro compromiso es con este país, con su crecimiento industrial y en esto nos vamos a meter con toda la fuerza", concluyó.