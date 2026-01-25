El domingo 25 de enero de 2026 se caracterizará por un ambiente de calor intenso en gran parte del territorio nacional, con una marcada estabilidad atmosférica en la región central. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas de nivel amarillo debido a las temperaturas extremas que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires y otras provincias, recomendando precauciones especiales para los grupos de riesgo.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este domingo

Para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se espera una jornada de calor agobiante con cielo algo nublado y sin probabilidad de precipitaciones. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicará en los 25 °C, mientras que la máxima alcanzará los 34 °C. Estas condiciones de temperaturas elevadas sostenidas mantienen la vigencia de alertas por calor extremo en toda la Capital Federal.

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, con vientos leves a moderados predominando del sector norte. Las autoridades meteorológicas destacan que la acumulación de calor en zonas urbanas densamente pobladas intensificará la sensación térmica durante la tarde. No se prevén ráfagas intensas, pero la radiación solar será elevada, lo que exige evitar la exposición prolongada al sol en las horas pico.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el centro del país, la provincia de San Luis registrará una jornada inestable y ventosa con posibles lluvias y tormentas aisladas. Las temperaturas en dicha región oscilarán entre una mínima de 20 °C y una máxima de 34 °C, acompañadas por ráfagas del sector norte. Por su parte, la provincia de Santa Fe mantendrá condiciones inestables con cielo mayormente despejado y temperaturas en suave ascenso, alcanzando picos de 40 °C.

En la región del Litoral y el Noreste, como en Misiones, se prevé tiempo estable y caluroso, con máximas estimadas en 35 °C en Posadas y 36 °C en Montecarlo.

El SMN mantiene alertas amarillas por calor en provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. En estas zonas, el índice UV se mantendrá en niveles extremos, por lo que se recomienda a la población mantener una hidratación constante y buscar ambientes ventilados.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El inicio de la semana entrante profundizará la ola de calor en la región central del país. Para el lunes 26 de enero, se pronostica una de las jornadas más agobiantes en la Ciudad de Buenos Aires, con una mínima de 26 °C y una máxima que podría trepar hasta los 36 °C o 39 °C. El cielo continuará parcialmente nublado y la probabilidad de lluvias se mantendrá baja, apenas entre un 0 y 10%.

Hacia el martes 27 de enero, se espera un ligero cambio en las condiciones debido al ingreso de mayor nubosidad e inestabilidad. Se prevén lluvias aisladas durante la mañana en el AMBA, con probabilidades de entre el 10 y 40%, aunque la máxima se mantendrá elevada cerca de los 34 °C.

El alivio térmico llegaría recién el miércoles 28 de enero, con un descenso de la temperatura máxima hacia los 31 °C en la región bonaerense.