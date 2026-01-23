Alerta amarilla por calor extremo en Buenos Aires: la máxima alcanzará los 36°C el fin de semana

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla por calor extremo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fin de semana alcanzará la máxima, cuando mañana sábado se ubique en los 36°C. Las marcas sumamente altas representan un riesgo para la salud, especialmente para los grupos más vulnerables como niños, ancianos y aquellas personas con enfermedades crónicas.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, la temperatura comenzó a escalar durante la jornada de este viernes. Sin embargo, mañana llegará a su punto máximo, y abrirá las primeras horas del día con una mínima de 22 grados.

Ante la nueva ola de calor que azotará CABA, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tomar medidas de precaución para evitar problemas vinculados al padecimiento del calor (deshidratación y golpes de calor).

La alerta amarilla por calor extremo se extenderá hasta el lunes 26, según precisó el ente nacional de meteorología.

Las 5 recomendaciones principales para cuidarse ante la ola de calor extremo

- Beber abundante agua

- Evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 16 horas

- Usar ropa ligera y de colores claros

- Permanecer en lugares frescos y ventilados

- Evitar el ejercicio físico intenso

Es sumamente importante subrayar que la alerta amarilla, es la segunda categoría de advertencia por calor, después de la alerta naranja, que se emite cuando la temperatura es extremadamente alta y representa un riesgo grave para la salud.

Se recomienda a la población tomar las medidas de precaución necesarias para evitar cuadros complejos y mantenerse informado continuamente sobre las actualizaciones meteorológicas por medios de los canales oficiales.

