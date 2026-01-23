El viernes 23 de enero pronostica que la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense alcancen un índice UV de 11. Este valor se sitúa en la categoría de "Extremo", representando un riesgo muy alto para la salud cutánea.

Sumado a eso, en el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional advierte niveles extremos en el Norte y Cuyo, con valores que podrían superar los 12 puntos. En la Patagonia norte el riesgo será "Muy Alto", mientras que en el sur será moderado.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV (IUV) es una medida de la intensidad de la radiación ultravioleta proveniente del sol en la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador utiliza una escala que comienza en 0 y no tiene un límite superior; cuanto más alto es el valor, mayor es el potencial de daño para la piel y los ojos, y menor el tiempo necesario para que se produzca una lesión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Es fundamental conocer este índice porque permite a la población tomar decisiones informadas sobre su protección personal. La exposición excesiva a la radiación UV es el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cutáneas y oculares, por lo que ajustar los hábitos diarios según el pronóstico diario es una medida de medicina preventiva esencial.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada o intensa a los rayos ultravioleta puede provocar daños inmediatos como quemaduras solares dolorosas, pero sus efectos más graves son acumulativos y crónicos. La OPS advierte que la radiación UV es responsable del envejecimiento prematuro de la piel, la aparición de manchas y, fundamentalmente, el aumento del riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer de piel, incluyendo el melanoma.

La leyenda del Pombero: el duende que habita el monte y cuida las siestas

Además del daño cutáneo, el sol puede afectar severamente la visión. La exposición sin protección favorece la aparición de cataratas, pterigión (crecimiento de tejido en la conjuntiva) y otras inflamaciones oculares. También se ha demostrado que niveles elevados de radiación pueden debilitar el sistema inmunitario, reduciendo la capacidad del cuerpo para defenderse contra ciertas enfermedades.

Para mitigar estos riesgos, la OMS recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, que generalmente se sitúan entre las 10 y las 16 horas. Es fundamental buscar la sombra y utilizar ropa de protección como sombreros de ala ancha y prendas de trama cerrada que cubran la mayor superficie corporal posible, complementando siempre con anteojos de sol con filtro UV certificado.

Asimismo, es imprescindible la aplicación de protectores solares de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) de 30 o superior. Este debe colocarse generosamente sobre la piel seca unos 20 minutos antes de salir y reaplicarse cada dos horas, o con mayor frecuencia si se realiza actividad física, se transpira en exceso o después de entrar al agua.