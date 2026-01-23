Argentina enfrentará un viernes de condiciones meteorológicas extremas con temperaturas que superarán los 35 grados en diversas regiones. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por calor intenso y tormentas fuertes que afectarán a Buenos Aires y otras diez provincias del territorio nacional. Se esperan ráfagas de viento y ocasional caída de granizo en zonas puntuales, mientras la humedad y el alto índice UV exigirán precauciones especiales.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este viernes 23 de enero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se espera una jornada de calor sofocante con una temperatura mínima de 24°C y una máxima de 33°C. Según reportó Canal 26, rige una alerta amarilla por tormentas para la Capital Federal y alrededores, con probabilidad de actividad eléctrica y ráfagas. El cielo se mantendrá mayormente soleado durante el día, con nubosidad en aumento hacia la tarde y noche.

Clima viernes 23 de enero

Para la Provincia de Buenos Aires, el panorama incluye marcas térmicas elevadas y condiciones de inestabilidad climática. En ciudades como Mar del Plata, se prevé una máxima de 29°C con un índice UV muy alto, llegando a nivel 8. El ingreso de vientos del sector norte y noreste mantendrá la humedad en niveles cercanos al 61%, mientras que el interior provincial podría experimentar tormentas aisladas con capacidad de daño estructural leve.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional extendió la alerta amarilla por tormentas a las provincias de Mendoza, San Luis, La Pampa y Neuquén. En Mendoza se pronostica una máxima de 36°C con precipitaciones en la zona de cordillera y vientos moderados del sector sur. Por su parte, en Santa Rosa, La Pampa, la temperatura podría trepar hasta los 40°C, configurando un escenario de riesgo por calor extremo durante toda la jornada.

En el centro del país, la ciudad de Rosario registrará un pico térmico de 39°C bajo un cielo mayormente despejado y condiciones de alta radiación solar. Córdoba mantendrá una máxima de 35°C con niveles de humedad moderados y estabilidad relativa. Hacia el norte, Posadas presentará un índice UV extremo y un alto riesgo de incendios, con temperaturas que oscilarán entre los 22°C de mínima y los 34°C de máxima prevista.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El fin de semana comenzará con la persistencia del calor intenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Para el sábado 24 de enero se estima una mínima de 26°C y una máxima de 34°C en CABA, manteniendo la tendencia de temperaturas elevadas. El domingo 25 de enero las condiciones de inestabilidad podrían profundizarse, con marcas térmicas que se situarán nuevamente entre los 24°C y los 34°C bajo cielos cubiertos.

Hacia el inicio de la próxima semana, el pronóstico indica que el calor extremo continuará afectando al norte y centro argentino. El lunes 26 de enero se esperan máximas de 40°C en Rosario y 37°C en Córdoba, con una suave tendencia al ascenso. Las autoridades climáticas advierten sobre la posibilidad de lluvias ligeras hacia el martes 27 de enero, lo que podría traer un alivio temporario ante la persistente ola de calor.