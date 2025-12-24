Con la llegada del verano y las altas temperaturas, el uso de protector solar se convierte en un hábito indispensable para cuidar la piel. Sin embargo, al momento de comprar uno, muchas personas no saben qué graduación elegir ni cuál es la más adecuada según su tipo de piel.

¿Qué significa el FPS?

De acuerdo con el sitio especializado de Nivea, el factor de protección solar (FPS) es uno de los principales indicadores de la eficacia de un protector solar. Tanto las pantallas solares como los bloqueadores protegen la piel de los rayos UV, lo que ayuda a prevenir quemaduras solares y la acción de los radicales libres.

El FPS (Factor de Protección Solar) determina cuánto tiempo una persona puede permanecer expuesta al sol sin sufrir daños, y este período depende del tipo de piel y del lugar de exposición. En promedio, este tiempo puede oscilar entre 5 y 30 minutos.

En ese sentido, Nivea señala que los factores de protección solar se dividen en cuatro niveles:

Protección baja : FPS 6 a 10

Protección media : FPS 15 a 25

Protección alta : FPS 30 a 50

Protección muy alta: FPS 50+

Cómo elegir protector solar acorde a tu piel

Piel clara o sensible : se recomienda usar FPS 50 o superior , ya que este tipo de piel se quema con mayor facilidad y tiene menor tolerancia al sol. Los bloqueadores solares con filtros minerales , como el óxido de zinc o el dióxido de titanio , suelen ser la mejor opción.

Piel normal o mixta : un FPS 30 o 50 brinda una protección adecuada para exposiciones moderadas. En estos casos, los protectores solares de filtro químico resultan prácticos por su textura liviana y rápida absorción.

Piel grasa o con tendencia acneica : es importante optar por protectores solares oil free , no comedogénicos y de textura gel o fluida , que eviten la obstrucción de los poros.

Piel seca: se aconsejan protectores solares con ingredientes hidratantes, como ácido hialurónico, glicerina o ceramidas, que ayuden a mantener la piel nutrida durante la exposición solar.

Cuál es la diferencia entre bloqueador solar y protector solar

Por su parte, el sitio especializado Banana Boat Latinoamérica, el bloqueador solar actúa como una barrera física que refleja los rayos UV e impide que penetren en la piel. Sus componentes principales suelen ser minerales como el óxido de zinc y el dióxido de titanio, por lo que resulta ideal para pieles sensibles o para exposiciones prolongadas al sol.

Por su parte, el protector solar funciona como un filtro químico que absorbe los rayos UV y los transforma en calor, evitando que causen daños en la piel.

Ambos productos cumplen la función de proteger la piel de los efectos nocivos del sol, aunque la elección adecuada depende del tipo de piel, el tiempo de exposición y la actividad que se vaya a realizar.

