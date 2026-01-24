Sábado de mucho calor en gran parte de Argentina con alertas por tormentas en el centro y sur

El territorio argentino enfrentará una jornada marcada por el ascenso térmico y fenómenos de inestabilidad en diversas regiones. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan temperaturas máximas que superarán los 34°C en el área central, acompañadas de alertas amarillas por tormentas severas y ráfagas de viento en sectores específicos de la provincia de Buenos Aires y el interior del país.

Clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este sábado

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se prevé una jornada de calor intenso con una temperatura mínima de 24°C y una máxima que alcanzará los 34°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día, con vientos predominantes del sector norte que podrían presentar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, manteniendo condiciones de alta humedad en la Capital Federal.

En el interior de la Provincia de Buenos Aires, el panorama presenta variaciones significativas debido a la vigencia de alertas meteorológicas. "Las lluvias comienzan a manifestarse desde el 23 de enero a las 21:00hs hasta el 24 de enero a las 02:59hs" (La 100, Alerta meteorológica nivel amarilla, 23/01/2026). Localidades como Bahía Blanca y Monte Hermoso se encuentran bajo advertencia por tormentas con ocasional caída de granizo.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el centro y oeste argentino, las condiciones climáticas serán calurosas e inestables. En Mendoza, la temperatura mínima se ubicará en 20°C y la máxima llegará a 35°C, con pronóstico de tormentas hacia la noche y precipitaciones en la zona de cordillera. Por su parte, en San Luis rige una alerta amarilla por fenómenos que incluyen actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de viento.

La región de la Patagonia también experimentará fenómenos adversos este sábado. En el oeste de Chubut y la zona costera de Tierra del Fuego, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por fuertes vientos, recomendando a la población asegurar objetos que puedan ser arrastrados.

En el norte del país, provincias como Jujuy y Salta mantienen el aviso por tormentas aisladas con temperaturas que superan los 30°C.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El pronóstico extendido indica que la ola de calor se intensificará durante el inicio de la próxima semana en el AMBA. Para el domingo 25 de enero, se espera una temperatura mínima de 25°C y una máxima de 34°C, con cielo parcialmente nublado. El pico de temperatura se registraría el lunes 26 de enero, con una máxima estimada de 36°C y una sensación térmica superior.

Hacia el martes 27 de enero, se prevé un ligero descenso de la temperatura con máximas de 35°C y mayor nubosidad en el centro del país.

Para la segunda mitad de la semana, las proyecciones indican una tendencia a la inestabilidad con posibles lluvias débiles a partir del lunes por la tarde, lo que traería un alivio parcial ante las anomalías térmicas elevadas de enero.