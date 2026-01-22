El jueves 22 de enero, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense atravesarán una jornada marcada por un índice de radiación ultravioleta (UV) extremo, con valores que podrían alcanzar los 11 puntos alrededor del mediodía, el nivel más alto de la escala utilizada para alertas sanitarias. Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar la exposición directa al sol, en las horas centrales del día, y reforzar las medidas de cuidado personal.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la situación será aún más crítica en el norte del país y la región de Cuyo, donde el índice UV podría superar los 12 puntos, un umbral considerado de riesgo muy alto para la salud. En la Patagonia, en tanto, los niveles oscilarán entre moderados y altos, lo que también exige protección, en particular para estén al aire libre.

Qué es el índice UV y por qué es clave para la salud

El Índice UV (IUV) es un indicador internacional que mide la intensidad de la radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre. Fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con organismos meteorológicos para alertar sobre el potencial daño del sol en la piel y los ojos. La escala comienza en 1 y no tiene un límite máximo, aunque los valores superiores a 11 se clasifican como extremos.

Rayos UV

Este índice es clave porque la radiación UV no se percibe de manera inmediata: no produce sensación térmica ni dolor al instante. Por eso, incluso en días frescos, ventosos o con nubosidad parcial, puede provocar lesiones. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), consultar el IUV permite planificar actividades al aire libre y reducir la exposición acumulativa, uno de los principales factores asociados a enfermedades cutáneas.

Los riesgos de la radiación ultravioleta

La exposición excesiva al sol tiene efectos inmediatos y consecuencias a largo plazo. El daño más común es la quemadura solar, pero los riesgos más graves aparecen con el paso del tiempo. La OMS advierte que los rayos UV dañan el ADN de las células de la piel, lo que puede derivar en distintos tipos de cáncer de piel, incluido el melanoma, el más agresivo.

Además, la radiación acelera el fotoenvejecimiento, generando arrugas prematuras, manchas y pérdida de elasticidad. En los ojos, la falta de protección puede favorecer la aparición de cataratas, lesiones en la córnea y disminución progresiva de la visión. Estudios médicos también indican que una exposición intensa y repetida puede debilitar el sistema inmunológico, reduciendo la capacidad del organismo para defenderse de infecciones.

Recomendaciones para cuidarse en días de índice UV extremo

Los organismos de salud coinciden en que la prevención es fundamental, sobre todo entre las 10 y las 16, cuando la radiación alcanza su pico máximo. Entre las principales recomendaciones se destacan:

- Buscar sombra siempre que sea posible y evitar actividades físicas intensas al aire libre.

- Usar ropa de manga larga, tejidos densos y sombreros de ala ancha.

- Aplicar protector solar de amplio espectro (UVA y UVB) con un factor mínimo de 30, al menos 20 minutos antes de la exposición y renovarlo cada dos horas.

- Utilizar gafas de sol con filtro UV certificado, que cubran también los laterales del rostro.

- Tener en cuenta que superficies como el agua, la arena y el cemento reflejan la radiación, aumentando la dosis recibida.

Con índices extremos como los previstos para este jueves, los especialistas insisten en no subestimar el riesgo: el cuidado frente al sol no es estacional, sino una medida de salud que puede prevenir daños irreversibles.