Este miércoles 21 de enero, la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense registrarán un índice UV de 11, alcanzando la categoría de "Extremo". Se recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas del mediodía.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el norte del país y la región de Cuyo enfrentarán niveles críticos que superarán los 12 puntos. En el centro y sur argentino, los valores oscilarán entre muy altos y extremos debido a la escasa nubosidad.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV (IUV) es una medida estándar internacional de la intensidad de la radiación ultravioleta emitida por el sol en la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador se expresa mediante una escala numérica que comienza en 0 y no tiene un límite superior; cuanto más elevado es el número, mayor es la probabilidad de sufrir lesiones cutáneas y oculares en un menor tiempo de exposición.

Es fundamental conocer este índice diariamente porque permite a la población tomar decisiones informadas sobre su protección. Los niveles se agrupan en categorías de riesgo: bajo (1-2), moderado (3-5), alto (6-7), muy alto (8-10) y extremo (11 o más). Al superar el nivel 6, la OMS advierte que la protección es indispensable para prevenir daños inmediatos y a largo plazo en el organismo.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a la radiación ultravioleta representa una amenaza seria y silenciosa. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que el daño solar es acumulativo y puede derivar en patologías graves como el cáncer de piel, incluyendo el melanoma. Además, los rayos UV son responsables del envejecimiento prematuro de la piel (fotoenvejecimiento), la aparición de manchas y elasticidad.

Más allá de la piel, la salud ocular y el sistema inmunitario también se ven afectados. La OMS señala que la exposición prolongada sin protección aumenta el riesgo de desarrollar cataratas y otras enfermedades de la córnea. Asimismo, la radiación excesiva puede debilitar las defensas naturales del cuerpo, reduciendo la capacidad de la piel para combatir infecciones o regenerar células dañadas por el mismo sol.

Para mitigar estos riesgos, las autoridades sanitarias recomiendan limitar la exposición solar entre las 10:00 y las 16:00, cuando la radiación alcanza su punto máximo. Es esencial buscar sombra y utilizar barreras físicas como sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtro UV certificado, ya que la ropa de trama cerrada ofrece una protección superior a la piel desnuda.

Complementariamente, la OPS insta al uso de protectores solares de amplio espectro con un factor de protección (FPS) de 30 o superior. Este debe aplicarse generosamente sobre la piel seca al menos 20 minutos antes de salir y reaplicarse cada dos horas, o con mayor frecuencia si se realiza actividad física o se entra al agua, incluso en días parcialmente nublados.