Este miércoles 21 de enero se presentará con un ascenso térmico generalizado en gran parte del territorio argentino, consolidando el regreso del calor estival tras un breve descenso. En la región central, las temperaturas máximas superarán los 30 grados bajo cielos mayormente despejados o algo nublados. No se esperan precipitaciones significativas en las áreas metropolitanas, mientras que el norte del país mantendrá condiciones de inestabilidad climática puntual.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este miércoles 21 de enero

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se anticipa una jornada marcada por el buen tiempo y el incremento del calor. El Servicio Meteorológico Nacional estima una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que alcanzará los 31 grados durante la tarde. El cielo permanecerá algo nublado, con vientos predominantes del sector norte y noreste que soplarán con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Clima miércoles 21 de enero

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, con mañanas frescas y tardes calurosas. En ciudades costeras como Mar del Plata, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 16 grados, mientras que la máxima llegará a los 27 grados con ráfagas moderadas. En el interior bonaerense, la estabilidad atmosférica garantizará la ausencia de lluvias, permitiendo que la radiación solar eleve los registros térmicos hacia el mediodía.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte argentino, las provincias de Misiones, Formosa y Chaco registrarán temperaturas elevadas con máximas que rondarán los 32 grados. Según el Departamento de Meteorología de Posadas, el índice UV se mantendrá en niveles extremos, por lo que se recomienda precaución ante la exposición solar. Aunque la nubosidad será variable, la probabilidad de lluvias se mantiene baja para la jornada del miércoles en los principales centros urbanos del noreste.

Por otro lado, en la región de Cuyo y la Patagonia, el clima presentará contrastes marcados. En Mendoza, se espera una máxima de 30 grados, mientras que en el sur patagónico, provincias como Santa Cruz y Chubut experimentarán temperaturas mucho más moderadas, con máximas que difícilmente superen los 19 grados. En estas zonas australes, los vientos del sector oeste podrían ser intensos, manteniendo las condiciones inestables que caracterizan a la región durante enero.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El pronóstico extendido indica que el calor se intensificará hacia el final de la semana en la Capital Federal y sus alrededores. Para el jueves 22 de enero, se espera una mínima de 22 grados y una máxima de 32 grados con cielo parcialmente nublado. El viernes 23 de enero mantendrá registros similares, consolidando un ambiente caluroso y húmedo que se extenderá hasta el inicio del próximo fin de semana en Buenos Aires.

El pico de temperatura máxima se prevé para el sábado 24 de enero, cuando el termómetro podría alcanzar los 34 grados en el área metropolitana. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que estas condiciones de calor persistente pueden afectar a grupos de riesgo, por lo que recomienda aumentar el consumo de agua. Para el domingo 25, se estima un leve incremento de la nubosidad con una mínima de 22 grados y una máxima de 32.