Este jueves 22 de enero se registrará un ascenso térmico generalizado en gran parte del territorio nacional, con máximas que alcanzarán los 32°C en la zona metropolitana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el avance de un frente con tormentas eléctricas y ráfagas de viento afectará a Buenos Aires. Las condiciones de inestabilidad climática podrían incluir la caída de granizo en sectores localizados del área central y del norte argentino.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este jueves 22 de enero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se espera una jornada calurosa con una temperatura mínima de 23°C y una máxima de 32°C. El cielo permanecerá entre algo y ligeramente nublado durante el día, aunque hacia la noche se prevén ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La humedad rondará el 41%, manteniendo un ambiente seco y agobiante bajo la influencia de vientos del noreste.

Clima jueves 22 de enero

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el clima presentará condiciones inestables con probabilidad de tormentas aisladas. En ciudades como Mar del Plata, la temperatura oscilará entre los 17°C y los 29°C, con vientos provenientes del norte. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por fenómenos con capacidad de daño en la región bonaerense, instando a la población a asegurar objetos que puedan ser arrastrados por ráfagas intensas.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte argentino, ciudades como Posadas registrarán un índice UV extremo y riesgo alto de incendios, con una máxima estimada de 32°C. Por su parte, en la provincia de Mendoza el pronóstico indica un día caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, alcanzando picos de 36°C. El viento moderado del noreste predominará en la región de Cuyo, manteniendo un ambiente sofocante durante gran parte de la tarde.

En la región central, la ciudad de Santa Fe experimentará temperaturas en gradual ascenso, llegando a los 35°C bajo un cielo mayormente despejado. Las provincias de San Luis y Córdoba también mantendrán registros elevados con mínimas de 19°C y vientos del sector norte. Se recomienda el consumo abundante de agua y evitar la exposición solar directa entre las 10 y las 16 horas debido a la intensidad del calor estival.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El viernes 23 de enero continuará el ascenso de temperatura en CABA, con una mínima de 24°C y una máxima de 33°C. Para el fin de semana, se espera que el sábado 24 sea la jornada más calurosa de la semana en la Capital Federal, con 34°C de máxima. En el resto del país, las tormentas aisladas persistirán en zonas cordilleranas mientras el aire cálido sigue ganando terreno en la zona pampeana.

Hacia el domingo 25 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa nubosidad variable y máximas de 32°C en el área metropolitana de Buenos Aires. En San Luis, se prevén jornadas algo inestables con ráfagas fuertes del norte y poca variación térmica. El pronóstico a largo plazo sugiere que las temperaturas extremas podrían mantenerse por encima de los 30°C hasta el lunes 26 de enero en la mayor parte del país.